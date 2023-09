"Mémoire de pierre", visites guidées et exposition ce week-end à Buxy à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.

Samedi, pour celles et ceux qui souhaitaient découvrir ou redécouvrir la commune de Buxy, Buxy médiéval avec sa "Tour Rouge", vestige emblématique des fortifications construites en même temps que l’église vers 1150, la "Rue de la Cure" qui recouvre des caves refuge ou d’autres lieux comme l’église Saint Germain du XIIème siècle avec en fond de la cour privée la "Tour du Roi" et bien d’autres rues, places aussi prestigieuses. Peut- être plus proche de notre époque, ses maisons bâties en pierres, pierres certainement tirées des carrières de la société Rocamat.

Des visites organisées par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Buxy (SHAB) en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise ont été commentées par Daniel Duplessi de la SHAB.

Laurence Vasques, directrice de l’office de tourisme, était présente pour expliquer aux personnes les différentes visites possibles et les lieux d’expositions.

Proche de l’office du tourisme, ce dimanche sur l’ancien site Rocamat, il était proposé aux visiteurs une exposition photographique sur la société productrice de pierres et une exposition d’outillage traditionnel des carriers, tailleurs et sculpteurs prêtés par la Maison du Patrimoine de Fontaines.

Rocamat a été créée en 1853 sous le nom de Civet Fils et Cie. Elle s’est transformée en Civet Pommier et Cie en 1898, en Carrières et Scieries de France en 1927 et est devenue Rocamat en 1971. Dès l’origine, la société a été un important producteur de pierres calcaires pour la construction.

En 2012, le site ne découpait plus de pierres mais il a été transformé en lieu de vie tout en gardant une grande partie de son patrimoine architectural.

Dans la cour, là où se trouvait l’énorme pont roulant dont il reste les arcades supportant les chemins de roulement, Jean-Claude Boutheilly tailleur de pierre, sculpteur avait installé le temps de l’exposition, son atelier, une belle démonstration de l’artiste pour faire découvrir l’art de la sculpture.

Une autre facette de la pierre avec Michel Bonnot et Christian Bottussi de Fontaines Patrimoines qui avaient apporté dans leurs bagages tout un assortiment d’outils utilisés par les ouvriers travaillant la pierre. Juste un petit éventail de ce qui peut être vu à la Maison du Patrimoine de Fontaines.

Michel Bonnot est un passionné qui a su captiver l’attention et répondre aux questions du public.

Le patrimoine de Buxy c’est aussi le vignoble et un passé historique riche qui remonte à la préhistoire.

C.Cléaux