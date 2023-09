La 3ème édition des masters de tennis du Comité Départemental a rendu son verdict pour les titres de Champions Départementaux

Découvrez les résultats et le photoreportage du Comité et d’info-chalon

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, au tennis club chalonnais situé, au stade Léo Lagrange de Chalon-sur-Saône, était organisé par le Comité de Saône-et-Loire de Tennis, le circuit des Masters Jeunes (filles et garçons) 2023. En effet, le circuit Masters Jeunes de Saône-et-Loire, ce sont 14 tournois qui ont été organisés par des clubs du département (TC Charnay, TC Chalon, TC Mâcon, TC Gueugnon, TC Marcigny, TC Matour, TC Sanvignes, FC Gueugnon, TC St Rémy, TC Bourbon Lancy, TC Louhans, TC St Vallier) tout au long de la saison sportive 2022/2023.

Ainsi, ils étaient 377 jeunes à avoir participé à ce circuit et ont ainsi engrangé des points pour faire partie des 8 premiers de chaque catégorie d’âge, et se qualifier pour les finales qui se sont déroulées les 16 et 17 septembre sur les terrains du Grand Chalon et du TC Chalon.

Pour cette troisième édition, ils étaient environ 80, filles et garçons, à s’affronter devant un public nombreux et ils ont offert un magnifique spectacle tant sur le plan sportif que sur celui de leur très bon comportement sur les courts.

Après ces multiples rencontres interclubs et les points récupérés par les tennismans, les jeunes sélectionnés par le Comité Départemental se retrouvaient pour disputer les finales des catégories 8/10 ans, 12/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans et 17/18 ans. Suite à des rencontres acharnées entre les participants, les finalistes et gagnants se voyaient remettre les récompenses du titre Champion Départemental de Tennis 2023. Un tournoi qui s’est déroulé en présence de Valérie Roussel, Présidente du Comité départemental 71, de Marion Goujon, Secrétaire Générale du Comité de Saône et Loire et membre de la Commission Masters jeunes avec Catherine Dausse et Roselyne Godard, Abdénor Cherfa, juge-arbitre…

Résultats :

8/10 ans vert filles

- Gagnante : Jayne N’JOFANG (TC Chalon)

- Finaliste : Lina DOGRU (Montréal La Cluse)

8/10 ans vert garçons

- Gagnant : Martin PAGEAUT (TC Chalon)

- Finaliste : Baptiste DELA CHAPELLE (TC Chalon)

11/12 ans filles :

- Gagnante : Charlotte NOWACKI (FC Gueugnon)

- Finaliste : Leslie N’JOFANG (TC Chalon)

11/12 ans garçons :

- Gagnant : Ayman CHERFA (TC St Vallier)

- Finaliste : Amaury EVRARD (FC Gueugnon)

13/14 ans filles :

- Gagnante : Louise GRES (FC Gueugnon)

- Finaliste : Suzanne SALOMON (TC Chalon)

13/14 ans garçons :

- Gagnant : Malo PELLEGRY (TC St Rémy)

- Finaliste : Marcus GENEVRIER (FC Gueugnon)

15/16 ans filles :

- Gagnante : Louane PICOT (FC Gueugnon)

- Finaliste : Eva JULES (TC Rully)

15/16 ans garçons :

- Gagnant : Andréas ACHAT (TC St Rémy)

- Finaliste : Florian REY (FC Gueugnon)

17/18 ans filles :

- Gagnante : Lily PIGEAT (TC Chalon)

- Finaliste : Agathe MORARD (TC Macon)

17/18 ans garçons :

- Gagnant : Loris CAVARD (TC Chalon)

- Finaliste : Dorian BAILLY (TC St Rémy)

Récompenses clubs ayant eu le plus de joueurs inscrits aux 14 tournois du circuit :

- Plus de 100 licenciés : TC Chalon

- Moins de 100 licenciés : TC Bourbon Lancy

Lors de cet événement, on notait la présence de Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon, en charge des sports et d’Olivier Grosjean, Maire de Dracy-le-Fort et Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, Claude Godard, membre de l’OMS, Josette Foulquier du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif)…

