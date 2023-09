L'aéroport du Grand Chalon vous ouvre ses portes ce dimanche

Au programme de dimanche 24 septembre ; visites (caserne de pompiers et tour de contrôle), démonstrations (séances de voltige et vol en patrouille Air Chalon Club à 11h, 15h et 16h), baptêmes de l’air (soufflerie, hélicoptère, ULM, avion et montgolfière), expositions d’aéronefs et de véhicules, tours de jeeps, ateliers pour enfants et stands (gardes pompes, Gendarmerie, BPIA-base pétrolière interarmées de la caserne Carnot, CIRFA-Centre d’information et de recrutement des forces armées) mais aussi dons du sang.

Parallèlement aux animations, les visiteurs découvriront en avant-première l’exposition inédite de l’histoire de l’aviation chalonnaise, prévue à Chalon en 2024.

En soutien, dans l’organisation de cette journée et l’accueil des visiteurs aux basés de l’Aéroport du Grand Chalon (sociétés et association), des jeunes de 12 à 25 ans appartenant à l’Escadrille Air Jeunesse (dispositif Armée de l’Air et de l’Espace).

L'aéroport du Grand Chalon au coeur de la stratégie d'attractivité du territoire

Pas question de se détourner d'un tel outil au service du territoire, même si les esprits chagrins pointent du doigt régulièrement l'aviation comme l'un des gros pollueurs. Même si l'aviation d'affaire reste encore à des volumes infimes sur le Grand Chalon, ils représentent tout de même 50 % du chiffre d'affaire réalisé sur Champforgeuil dont la gestion a été confiée à Edeis, en délégation de service public, jusqu'en 2035.

Ce sont 640 000 euros qui seront investis dans les prochains mois pour la réalisation des travaux de reconstruction du taxiway et du parking aéronef. Au programme également des travaux d'ampleur sur le site, est inscrit le ravalement du hangar SECA 2 pour 42 000 €.

Dans le cadre du verdissement des énergies consommées, un parc photovoltaïque est à l'étude dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt prochainement lancé par le Grand Chalon, portant sur 5 à 6 hectares entre les pistes. A cela, vient s'ajouter l’acquisition d’une borne de recharge pour avions électriques, la sensibilisation et l’expérimentation de motorisations hybrides pour les aéronefs ou encore la préservation de la biodiversité et de l’agriculture biologique, en lien avec le tout proche GAEC (Groupement agricole d’exploitation en commun) du Champ du Bourg de Farges- lès-Chalons.

Baptêmes de l'air, balades en poney, tour de jeep... food-truck, glacier... nombreuses démonstrations de voltige et de vols sont au programme ce dimanche, dès 9h et jusqu'à 18h. Cette année, compte tenu des 2400 visiteurs enregistrés l'année dernière, le Grand Chalon en lien avec l'entreprise Paprec, vous permettra de vous stationner sur le parking de l'entreprise, avec un passage piéton sécurisé pour franchir la départementale.

Laurent Guillaumé