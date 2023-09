AVIS DE DECES - Madame Régine COUSSY née PAULET

CHALON-SUR-SAÔNE



M. Nicolas COUSSY, son époux ;

Claire et Pierre, ses enfants ;

ses sœurs et son beau-frère ;

ses nièces et ses neveux ;

ses beaux-parents ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Régine COUSSY

née PAULET

survenu le 17 septembre 2023,

à l'âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 23 septembre 2023, à 10h30, en la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône.

La famille remercie chaleureusement toutes les personnes ayant accompagnées Régine ces derniers mois.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.