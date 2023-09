Découvrez ‘Dance & Tea’, un moment de danse et de détente rien que pour vous !

Tous les mardis de 20h à 22h dans la salle de danse Harmonie, située 5 rue Denon à Chalon-sur-Saône, on danse et on se détend ! Rien de mieux pour évacuer le stress. Ici, pas de technique, ni de compétition, ni de spectacle à préparer. Jérémy Pirello, professeur, qui a à cœur de partager sa passion pour la danse, fait danser petits, ados et déjà adultes. Il avait même fait danser les personnes âgées en maisons de retraite lors de visites avec ses danseurs, mises en place dans le cadre de rencontres inter-générationnelles. Aujourd’hui, il veut ouvrir encore plus largement l’expérience avec des adultes, tout niveau, qui après le travail, aimeraient se retrouver, en toute simplicité, pour un moment de lâcher prise. Au programme : danse, relaxation et thé ! Interview…

Jérémy, de quel constat est née la proposition 'Dance & Tea' ?

Ce constat est né d’une réflexion personnelle dans un premier temps. En effet, jeune papa, chargé de projets artistiques et de transmettre au plus grand nombre mon expérience, cela occupe une grande partie de mon temps. Parfois, je ressentais le besoin de trouver un moment de liberté pour équilibrer les choses. Trop donner sans parfois recevoir équitablement provoquait un déséquilibre que j’ai vite résolu par de nouvelles passions notamment la musique. Prendre des cours me positionne en tant que récepteur et ça me fait le plus grand bien. Donc je suis parti du constat, assez simple finalement, qui était de se demander de quoi aurait besoin un adulte aujourd’hui pour se détendre et s’épanouir dans sa vie ? D’un moment de lâcher prise. D’un moment de liberté, rien que pour soi !

Concrètement, comment les séances se déroulent-elles ?

Nous nous donnons rdv à 20h pour un petit temps d’échange et discussion puis nous enfilons les baskets et let’s go pour 1h de danse et d’ambiance ! Je précise que mon cours est basé sur plusieurs influences qui ont donné naissance à la danse Hip-Hop et que ce moment est accessible à tous, à ceux qui prennent leur premier cours de danse comme aux confirmés. Ensuite, nous faisons une petite pause de 5 mn.

Lorsque les participant.e.s rejoignent la salle, c’est un changement de décor. De nouvelles couleurs, de nouvelles saveurs et une toute autre ambiance musicale. C’est parti pour 1h de relaxation, de méditation guidée et dégustation de thé/infusion du monde. Durant ce dernier moment de saveurs, j’orchestre un temps d’échange et de discussion autour des passions qui nous évadent.

Et en plus, le concept 'cours libres / prix libres' est complètement atypique…

Effectivement, j’enseigne depuis 2003 et mes premiers cours pour adultes ont été une suite logique par le biais de parents d’élèves qui souhaitaient se prêter au jeu. J’ai donc constaté qu’un cours adulte régulier avec une cotisation à l’année n’était pas le mieux adapté, souvent à cause d’absences pour raison familiale ou professionnelle. Quoi de mieux que de se sentir libre de venir ou non à une séance sans perdre le moindre argent ? Car au niveau du prix, une petite boîte à l’entrée permet de laisser la somme souhaitée en guise de participation. Je précise par la même occasion que la majorité des fonds serviront à la mise en œuvre de projets artistiques avec la Cie TsN. Nous organisons tout un ensemble d’événements pour les familles tout au long de l’année et cela a un coût pour la Compagnie. De plus, je pourrai me faire plaisir à faire déguster des thés de qualité qui serviront au concept ‘Dance & Tea’. Pour la dernière partie des fonds, je la mets de côté pour financer mon voyage sur la lune ; j’ai espoir qu’un jour ce soit accessible (rires). Il est toutefois nécessaire de réserver sa place car je ne souhaite pas aller dans de grands effectifs.

Pour cela, me contacter sur Facebook Jérémy Pirello ou Insta@jey_tsn. Alors ? Tu viens voyager avec nous?

SBR