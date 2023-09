Les élus de Saint Rémy ont fait leur rentrée municipale ce mardi 19 septembre.

Un conseil municipal de rentrée avec, dans les grands sujets à délibérer :

Rapport 9 : vente par le bailleur social la SEMCODA de 126 logements situés aux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et11 de la rue du Centre sur la commune de Saint Rémy.

Depuis de nombreuses années, la SEMCODA met en vente ponctuellement certains de ses logements locatifs selon la procédure légale, afin de permettre à ses locataires d’accéder à la propriété. La commune dispose d’un nombre de logements sociaux bien supérieur au quota obligatoire fixé dans la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), cette offre d’accession à la propriété n’impactera pas la commune. Pour les locataires en place qui ne souhaiteront pas acheter, ils pourront rester locataires, a précisé Pascale Barbier adjointe.

Tristan Bathiard, de l’opposition, a demandé des précisions sur le prix moyen de cession et si la vente concernait la totalité de la rue. Madame le Maire a juste répondu que la SEMCODA ferait un prix préférentiel pour les locataires mais que les prix de vente n’étaient pas connus.

Rapport 12 : la commune de St Rémy va élaborer un Plan Communal de Sauvegarde pour mieux appréhender et donc mieux gérer une crise au niveau de la commune. L’objectif du PCS est de mettre en œuvre une organisation prévue à l’avance au niveau communal en cas de survenance d’événements graves afin de sauvegarder des vies humaines, de diminuer les dégâts et de protéger l’environnement. Le PCS est en cours de rédaction. Une fois finalisé, il sera adopté par arrêté du Maire puis présenté dans ses grandes lignes au Conseil Municipal et il sera également transmis aux services préfectoraux ainsi qu’au Grand Chalon.

Rapport 13 : L’approbation du rapport de la CLETC du Grand Chalon sur l’évaluation du coût net des charges transférées liées au transfert entre autres de la piscine Camille Muffat de Saint-Rémy au titre des équipements sportifs d’intérêt communautaire a une fois de plus fait l’objet d’une intervention du groupe d’opposition.

Tristan Bathiard du groupe d’opposition : « Cette délibération sur le rapport de la CLECT du Grand Chalon marque la fin du processus de transfert de la piscine Camille Muffat. Seule délibération où finalement le conseil municipal peut s’exprimer sur ce sujet.

Tout ça pour ça. En effet, est-ce une bonne opération pour la commune et les San-rémois ? Notre groupe pense que non. En effet, la commune se verra supporter le déficit annuel d’exploitation et les travaux ? Travaux qui devaient coûter des centaines de milliers d’euros qui finalement s’élèvent à 200 000 €. Cela était largement finançable par le suréquilibre d’investissement diminué des subventions pour ce type de travaux. Les San-rémois vont donc payer 3 fois pour cet équipement : pour sa construction, pour son transfert et pour y accéder. Il a toujours été question d’une fréquentation à 60 % par des non-San-rémois mais finalement sur quels documents. N’aurait-il pas été au final plus pertinent de demander au Grand Chalon un fonds de concours ? On peut se réjouir en buvant le verre à moitié plein en disant que peut-être que le Grand Chalon se verra plus enthousiaste à exploiter cet équipement. »

Florence Plissonnier maire de la commune a argumenté le choix du transfert par le fait que seulement 49% des utilisateurs de la piscine étaient les habitants de Saint Rémy et qu’il était anormal que la charge de cet équipement soit supporté uniquement par la ville. Ce regroupement, comme celui de la piscine de Saint Jean de Vaux au Grand Chalon, va permettre une plus large amplitude d’ouverture sur l’année pour les grands chalonnais y compris pour les scolaires.

Pour cette délibération les 6 conseillers de l’opposition se sont abstenus, de même que pour la question 6 sur les frais de scolarité liés à l’accueil des enfants scolarisés en classe Unité d'Enseignement en Elémentaire Autisme (UEEA).

C.Cléaux