AVIS DE DECES - Monsieur Christian BERT

SASSENAY - CRISSEY



Mme Simone BAILLARD,

sa maman ;

Alain et Martine BERT,

son frère et sa belle-sœur ;

François BEJOT, son beau-frère ;

Sandrine, Anthony, Pauline, Jérémy, ses neveux et nièces, leur conjoint et leurs enfants ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christian BERT

survenu à l'âge de 66 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 25 septembre 2023, à 15 heures en l'église de Sassenay.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.