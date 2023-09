Vous n’avez pas encore inscrit votre enfant à une activité, vous voulez pratiquer un art martial, vous voulez bouger en musique, alors venez rejoindre l’association de KARATE TRADITIONNEL Chalonnais (KTC).

Reprise bien amorcée pour l’association KTC en ce début de saison avec plus de 20 enfants à chaque cours et des adultes motivés et dynamiques.

Cours enfants à partir de 6 ans le mercredi : 16h et samedi : 9h30

Cours ados/adultes le lundi : 20h15, mercredi : 17h00 et samedi : 10h30

NOUVEAU CETTE ANNEE : BODY KARATE EN MUSIQUE POUR SE DEPENSER DANS LA BONNE HUMEUR ; Le jeudi à 18h00 DOJO DE SAINT REMY

Tous les cours sont adaptés aux débutants

A partir de la 2eme année de pratique, les compétitions sont ouvertes.

Afin de garantir un entrainement diversifié et de qualité, les professeurs sont diplômés du 3ème au 6ème DAN ;

Le mot de la présidente : OUVREZ LA PORTE DU DOJO ET VENEZ ESSAYER !

Site www.ktc71.com

Pour tous renseignements, prendre contact avec Mme L'Hévéder au 06.03.16.22.46 ;