Conseil municipal du jeudi 21 septembre 2023, les élus ont voté la création d’un skatepark.

Un conseil relativement peu chargé en questions avec des délibérations classiques pour les élus comme les modifications du tableau des effectifs et entre autres celles sur la création d’un skatepark, l’accueil des enfants des écoles en cas de grève des enseignants.

Délibération 11 : Le conseil municipal était appelé à se prononcer sur la création d’un skatepark (photo non représentative du skatepark définitif). La municipalité, afin de bien choisir l’équipement approprié, a identifié les usages et pratiques en concertation avec le conseil municipal des jeunes, des habitants et une association chalonnaise pratiquant divers sports de glisse urbaine. Le choix s’est tourné vers un skatepark en béton. Les raisons, a précisé Fanny Petton 1ère adjointe, sont les qualités acoustiques évitant les nuisances sonores pour les riverains, la parfaite adaptabilité pour les sports de glisse urbaine (BMX, Trottinette, Skate…), le peu de demande d’entretien… Cet équipement sera situé rue des Prés à côté du stade de foot. La conception a été confiée à une entreprise spécialisée. Le montant de l’investissement pour ce projet est de 98763,00 € HT. Pour financer ce projet la commune a sollicité l’ensemble des partenaires institutionnels et l’état au titre de la DETR pour les équipements sportifs, afin de couvrir l’investissement à hauteur de 55%. Ces demandes de subventions seront présentées lors de la prochaine réunion du conseil.

Délibération 7 : comme toutes les communes du Grand Chalon, Champforgeuil a statué sur le transfert au Grand Chalon de la "compétence développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques". 1 borne devrait être installée en 2025.

Délibération 13 : les élus ont voté les modalités de mise en place d’un service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et élémentaires en cas de grève d’au moins 20% des enseignants. L’accueil des enfants se fera à la maison de loisirs avec des personnes pour encadrer les enfants et selon les plages horaires ci-dessous payantes ou gratuites définies par la mairie.

7h30 à 8h45 : accueil payant

8h45 à 11h45 : accueil gratuit

11h45 à 13h45 : accueil cantine payant

13h45 à 16h45 : accueil gratuit

16h45 à 18h30 : accueil payant

Toutes les délibérations ont été votées à l’unanimité des élus.

C.Cléaux