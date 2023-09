GRAND CHALON BUSINESS DATING - Sébastien Martin réaffirme l'ambition de porter le territoire comme un symbole de la renaissance industrielle française

"Le Grand Chalon fait désormais partie des capitales de la renaissance industrielle française" a lancé Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, devant un parterre de chefs d'entreprise dans les salons du Colisée. Une renaissance industrielle sur laquelle le Grand Chalon entend faire un marqueur fort, qui se concrétise avec un certain nombre d'implantations majeures. Avec l'arrivée de SGT, qui a ouvert le bal de cette "renaissance", plusieurs poids lourds du secteur ont suivi, avec notamment les arrivées d'ITEN sur les micro-batteries électroniques ou Vicky Foods, l'un des acteurs majeurs de l'agro-alimentaire.

Autant d'installations qui viennent couronner le travail opéré par la Mission du développement Economique du Grand Chalon, mise à l'honneur par le Président Martin jeudi soir.

"Foncier, formation, emploi, enseignement supérieur, innovation et accompagnement aux grandes transitions" sont autant de sujets qui forment un package global auquel le Grand Chalon consacre les moyens depuis quelques années. Une stratégie globalisée qui permet d'accroitre son attractivité. Le tout s'additionne à la rareté des terres disponibles sur l'axe Paris-Dijon-Lyon en terme d'implantations industrielles et à l'obtention du label Territoires d'industrie qui permet de lever rapidement tous les freins à l'implantation.

Le Président Martin a rappelé l'ensemble des axes mobilisés en faveur de l'économie sur le territoire. Le prochain point d'orgue de cette stratégie sera l'ouverture du demi-échangeur autoroutier au nord de Chalon sur Saône mais aussi la requalification des 7 hectares de l'ancien site Philips. Face aux chefs d'entreprise présents, le Président du Grand Chalon a insisté sur la volonté de réaliser un inventaire précis du foncier encore disponible, et priorité d'entreprise. Des terrains qui pourraient potentiellement être repris en mains par l'intercommunalité en vue d'implantations. C'est dire le vaste chantier qui s'ouvre.

A tour de rôle, les intervenants ont rappelé l'écosystème chalonnais qui fait que le territoire sait rebondir. Bernard Fontana, patron de Framatome, a souligné le rôle prédominant du Chalonnais et plus largement de la Saône et Loire, dans la stratégie industrielle du groupe français.

Une renaissance territoriale qui passe par l'industrie. Parce qu'on sait que l'industrie paye bien mieux que n'importe quel autre secteur de l'économie, parce qu'on sait que l'industrie est vecteur de croissance d'un territoire, le Grand Chalon entend bien jouer cartes sur table et faire valoir ses atouts dans ce grand chantier national, alors que la France a trop longtemps tourné le dos à son industrie.

L.G