La rentrée est faite au Budokan Chalonnais !

La trêve estivale est terminée pour les judokas, les plus grands ont débuté l’année par un stage de 3 jours avec l’AD71 et le Judo Club St Marcel avant de reprendre le chemin du tatami de manière régulière.

L’école de Judo a repris pour les 6-10 ans, les cours se déroulent sur 3 créneaux, le mercredi de 16h à 17h30, le jeudi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h30 à 12h. « Elle affiche déjà une belle affluence pour cette nouvelle année sportive » explique Gabriel GUERY, directeur technique ceinture noire 6ème dan.

Chez les pré-ados de 11 à 13 ans il reste des places disponibles les mercredis et vendredis de 17h30 à 19h00 ainsi que chez les adultes le mardi et jeudi de 19h15 à 20h45 sous la direction de Mathieu GOUTH professeur diplômé d’état et ceinture noire 3ème dan.

Le Jujitsu self-défense a également fait sa rentrée le mercredi de 19h15 à 20h45.Cette méthode d’auto défense est complète, projection, contrôle au sol et atemi (coups) sont abordé dans différentes situations d’agression afin de pouvoir répondre efficacement. Les cours sont encadrées par Martine GUERY, diplômé d’état et ceinture noire 4ème dan.

Il est encore possible de faire une séance d’essai ou de s’inscrire. Renseignement par téléphone au 03 85 41 08 00 ou par mail à budokan.chalonnais@gmail.com . (Gymnase le devoir – 38 rue général giraud 71100 Chalon sur Saône)