Plus de 3000 visiteurs ce week-end aux portes ouvertes de l’aéroport du Grand Chalon à Fragnes La Loyère.

Ce dimanche 24 septembre, l’EDEIS, gestionnaire de l’aéroport, et le Grand Chalon ont ouvert l’aéroport aux grands chalonnais et bien plus pour leur permettre de découvrir les différentes structures implantées sur le site de Fragnes La Loyère. Les visiteurs ont pu profiter des Baptêmes de l’air en avion, en ULM proposés par l’Aéroclub du Grand Chalon, ou en hélicoptère proposés par Mont-Blanc Hélicoptères, des vols en chute libre en soufflerie de Fly Circus. L’exposition d’aéronefs a attiré bien des regards de même que l’expo photo sur l’histoire de l’aviation à Chalon avec les cartes postales du collectionneur Pascal Boulling et l’exposition de pièces de collection présentées par Jean-Louis Doreaut maire de Chassey Le Camp, passionné d’aviation.

De nombreuses associations et structures civiles et militaires avaient leur stand pour présenter leurs activités et susciter éventuellement des vocations.