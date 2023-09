"ll faut lever tous les freins à l’emploi et à l’employabilité" assure Fabien Rossignol, Président du MEDEF de Saône et Loire

Comment se portent nos entreprises en Saône et Loire ?

Au moment où nous échangeons, globalement les entreprises ne vont pas trop mal. Nous avons même certaines locomotives, industrielles notamment, qui tirent véritablement le territoire vers le haut. Néanmoins, il ne faut pas éluder certaines difficultés actuelles ou à venir. On peut citer notamment le bâtiment et plus généralement le logement et l’immobilier, qui rentrent dans une phase critique que nous espérons tous la plus courte possible, pour nos entreprises, mais aussi pour nous tous citoyens : trouver un toit peut devenir une véritable épreuve ! D’autres secteurs voient des nuages arriver. Les chefs d’entreprises étant d’un naturel optimiste, gageons qu’ils auront la même résilience qu’après la période COVID et la crise ukrainienne. Sans compter les liens forts que nous avons tissés avec la puissance publique et les services de l’état, sur lesquels nous savons que nous pouvons compter pour accompagner des difficultés passagères.

L’industrie a le vent en poupe mais on sent une angoisse régulière, quel est votre sentiment ?

Il faut reconnaître que l’industrie a connu bien des vicissitudes au fil des décennies ! Rien que sur le bassin local, on peut parler de Creusot-Loire, de Kodak ou encore de la filière nucléaire, qui a connu une période troublée il y a quelques années. L’industrie est désormais mondialisée : nous ne travaillons plus que pour le marché européen, mais aussi pour un marché mondial, où les règles sociales, environnementales – sans compter les coûts énergétiques – sont bien éloignés de nos « standards » français. C’est ce qui crée ce sentiment – légitime – de perdre le contrôle. D’autant plus qu’un certain nombre de fleurons industriels ont leur avenir intimement lié aux décisions politiques internationales, que ce soit en termes énergétiques ou de transport par exemple. Cependant , sur notre territoire, nous avons cette chance d’avoir un tissu d’acteurs économiques différents qui permet en cas de difficulté d’un secteur de pouvoir rebondir, avec plus ou moins de facilité. Outre l’expertise nucléaire, on peut citer un certain nombre d’autres pépites : industrie pneumatique, chimique, numérique sans compter la filière agronomique ! L’histoire du département nous donne raison sur ce sujet.

A tour de rôle, les entrepreneurs pointent les problèmes de main d’œuvre, quelles seraient les solutions à mettre en place pour répondre à ce défi ?

Former, former et former. Au travers des différentes structures étatiques ou de branches existantes, mais plus généralement au sein de chacune des entreprises. Je pense que chacun d’entre nous a pris conscience qu’il ne faut pas se limiter aux profils « formatés » à un métier, mais s’ouvrir aux personnes qui ont envie de changer de trajectoire professionnelle. Il faut donner sa chance à chacun de nos concitoyens.

Au-delà de ça, il faut lever tous les freins à l’emploi et à l’employabilité. Outre la formation, il faut parfois faire un pas de côté et casser les codes usuels. On peut citer à ce sujet la plateforme 1territoire1solution, créée à l’initiative des services de l’état et portée par le MEDEF de Saône et Loire. Ce dispositif, unique en France, permet un accompagnement transverse à la fois des demandeurs d’emploi comme des entreprises pour faciliter le recrutement et gérer les problématiques des ressources humaines. Sujets sur lesquels des solutions sont proposées, au cas par cas en fonction des besoins : mobilité, horaires de travail, formations. Certains secteurs se heurtent en effet à un plafond de verre du fait d’un manque de main d’œuvre ! Situation encore impensable il y a quelques années.

La Saône et Loire semble tirer son épingle du jeu avec une activité économique plutôt favorable. Comment ça se passe ?

Effectivement, la Saône et Loire a une activité économique qui reste soutenue. Pour plusieurs raisons : de par sa situation géographique, nous sommes traversés par plusieurs axes structurants. D’autre part par la composition même de son tissu économique : terre agricole et viticole, forte vocation industrielle sur certains bassins, activité touristique au beau fixe. Et cela sans compter une qualité de vie que beaucoup nous envient. Preuve que nos concitoyens sont sensibles au sujet économique, la seconde édition des Journées du Patrimoine Economique, qui s’inscrivent dans la plateforme 1territoire1solution, ont été un véritable succès, au-delà de nos espérances : près de 140 entreprises, de toutes tailles et tous secteurs d’activité, ont ouvert leur porte le temps d’un week-end. Ce sont plus de 10 000 visiteurs et près de 1000 élèves qui se sont déplacés pour visiter nos pépites économiques !

La renaissance industrielle de la France voulue par le gouvernement, est-ce que vous la sentez concrètement ?

On sent une vraie volonté, à tous les échelons politiques. Néanmoins, ne nous voilons pas la face : avec les problèmes de main d’œuvre récurrents observés de toute part, sans compter les sujets évoqués plus haut, tels que les coûts énergétiques, les normes sociales et environnementales différentes, tous les pays ne partent pas sur un même pied d’égalité d’un point de vue compétitivité internationale. Sans compter que les prélèvements obligatoires pèsent encore lourds dans les comptes de nos structures, malgré les efforts de ces dernières années à ce sujet. Le recul sur le sujet de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) par le gouvernement n’est pas le meilleur des signaux à envoyer à nos chefs d’entreprises. Mais nous avons de véritables cartes à jouer : outre les enjeux de souveraineté nationale qui devraient permettre de (re) développer un certain nombre de sites industriels, n’oublions pas l’enjeu majeur du 21ème siècle, la carte environnementale et la décarbonation de la production d’énergie.

Sujet d’actualité que le MEDEF 71 aura à cœur de mettre sur la table lors de la déclinaison locale de la Rencontre Des Entrepreneurs de France (REF 2023) qui aura lieu à Chalon/Saône le 30 novembre 2023. Notre REF, anciennement le Forum Economique, aura pour thématique la transition écologique au sens large. L’accroche, « alors on change ? » prendra tout son sens et questionnera, on l’espère, les centaines de chefs d’entreprises présents sur cette thématique dont nous sommes tous, chefs d’entreprises, mais aussi citoyens et politiques, des acteurs de 1er rang.

Propos recueillis par LG - info-chalon.com