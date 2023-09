Le bien-être animal vous intéresse ? Des réponses ce dimanche à Gueugnon

Le Refuge Annie Claude Miniau de Gueugnon ne baisse jamais les bras pour faire découvrir au plus grand nombre l’univers de ses protégés. Éducation canine, ferme pédagogique, médecine douce pour vos compagnons à quatre pattes… Venez découvrir comment prendre soin d’un animal.

« N’achetez pas un animal. Adoptez-le et stérilisez-le ! »

Ces mots de la romancière Valérie Perrin, marraine du refuge de Gueugnon, sont à répéter comme un mantra.

Autres rencontres des professionnels autour du bien-être animal

Vous vous sentez concerné par le bien-être animal, vous vous posez des questions pour comprendre et agir au mieux ? Venez rencontrer des professionnels aux Portes ouvertes du refuge ce dimanche.

Éducateur canin

Vous pourrez venir poser toutes vos questions à un éducateur canin reconnu sur St-Aubin-en-Charollais, Julien Lacroix.

Ferme pédagogique

Parler du bien-être animal avec Le Domaine des Lionnes, une ferme pédagogique bourguignonne située en pleine nature sur un terrain de 4 ha, qui accueille de nombreux animaux (poneys, cochons, boucs, lapins, cobayes, brebis), dont certains ont été sauvés d’un abandon, voire pire.

Les chats errants

Association Les p’tits amis de Mimi et Roméo, basée à Paray-le-Monial, qui lutte contre la prolifération des chats errants en leur apportant des soins adaptés (stérilisation, nourriture, soins).

Soulager les douleurs

Béatrice Marchandeau, infirmière reconvertie devenue praticienne certifiée en biorésonance, une médecine douce qui soulage les souffrances humaines et animales. Son cabinet Bell’Aroma est situé à Gueugnon.

Et, comme à chaque fois, la journée sera chaleureuse et pleine d’animations (quizz, buvette, tombola…). L’enjeu vaut tous les efforts de Maud et son équipe : que quelques-uns, parmi ces orphelins, retrouvent un foyer aimant et responsable.

L’adoption est souvent le début de belles et longues histoires.

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Dimanche 1er octobre, de 10 h à 17 h

Portes ouvertes du Refuge Annie Claude Miniau/ADPA

3, rue de Rigny – Terre des Mottes – Gueugnon

Tél. : 03 85 85 31 45 et 06 69 23 59 37

Mail : refugeadpagueugnon71@gmail.com

Site : https://www.adpa-refuge.annieclaudeminiau.fr/

Facebook : ADPA

+ d’infos :

La ferme pédagogique : https://www.ledomainedeslionnes.fr/

Éducateur canin et formateur : ici

Biorésonance : https://bellaromasas.fr/