Et à l’issue des dix-huit trous, c’est le fils Sasha, associé à Corentin Besse, qui a pris de justesse le meilleur sur le père Silvère, qui faisait équipe avec le représentant d’Avoise David Etienne.

Créditées toutes les deux d’un score de 42, soit 6 sous le par, les deux équipes ont été départagées sur les neuf derniers trous. Alors que dans le même temps Sylvère Platret et David Etienne y effectuaient quatre birdies pour deux bogeys Sasha Platret et Corentin Besse y ont réalisé quatre birdies pour un seul bogey. Suffisant pour remporter l’épreuve qualificative à la grande finale, qui, après le Golf du Val de Sorne en 2022, aura lieu cette année au Golf Club de Lyon le 7 octobre prochain.

Mercedes-Benz associé au golf

Depuis plus de trente ans Mercedes-Benz porte haut les valeurs du golf dans le monde entier et ce jusqu’au plus haut niveau. En soutenant notamment deux tournois Majeurs : le Masters d’Augusta et le British Open. A l’échelon de la France, le groupe Chopard, premier distributeur de la célèbre marque automobile allemande dans notre pays, organise depuis plusieurs années un grand tournoi sur les golfs des différentes villes où sont implantées ses concessions. Et Chalon est de celle-là…

Soixante-douze joueurs en lice

Animée par Jonathan Bidault, la remise des prix a donné l’occasion à Sébastien Koch, nouveau directeur de la concession de Chalon, de se réjouir de cette belle journée golfique et d’annoncer aussitôt sa reconduction en 2024. Comme l’an dernier, la participation a en effet dépassé les soixante-dix joueurs, très précisément soixante-douze golfeurs, venus non seulement de Chalon mais également des Golfs d’Avoise, de Feucherolles, du Lac d’Annecy, de La Chassagne, de Mâcon La Salle, de Méribel, du Nivernais et de Venarey-les-Laumes.

Les résultats

Brut : 1. Sasha Platret (Chalon) - Corentin Besse (Chalon) 42, 2. David Etienne (Avoise) - Silvère Platret (Chalon) 42.

Net : 1. David Etienne (Avoise) - Silvère Platret (Chalon) 48, 2. Régis Routaboule (Chalon) -Michel Chouet (Chalon) 47, 3. Bruno Fourneray (Avoise) - Amine Faraj (Paris Ile-de-France) 46, 4. Fabrice Pelletrat (Bourgogne-Franche-Comté) - Patrice Renaud (Avoise) 45, 5. Sasha Platret (Chalon) - Corentin Besse (Chalon) 45, 6. André Dugenest (Chalon) - Alain Wavrant (Chalon) 44, 7. Thibault Bouyssou (Chalon) - Andréa Jousseau (Chalon) 44, 8. Dominique Boulisset (Chalon) - Annie Poinard (Chalon) 44, 9. Gilles Beaufay (Chalon) - Luc Fraselle (Chalon) 44.

Gabriel-Henri THEULOT