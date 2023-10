Remise de diplômes Cambridge à la Cathédrale Saint-Vincent : 200 élèves présents

La remise de diplômes Cambridge aux élèves de l'École Le Devoir, du Collège et du Lycée Saint-Charles s'est déroulée vendredi à la Cathédrale Saint-Vincent lors d'une cérémonie so british. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 29 septembre 2023, a eu lieu la prestigieuse cérémonie de remise des diplômes Cambridge aux élèves de l'École Le Devoir, du Collège et du Lycée Saint-Charles. Les lauréats ont été célébrés lors d'une cérémonie respectant un protocole très cérémonieux et respectueux.

Les élèves se sont non seulement vus remettre le diplôme entre les mains, mais ont également reçu le chapeau des universités, appelé Outre-Manche, le célèbre mortarboard, sous les yeux émerveillés de leurs familles. Le tout dans le cadre prestigieux de la Cathédrale Saint-Vincent. Une première histoire de mettre les petits plats dans les grands.

Un très beau moment de célébration zr de partage, animé par le chœur de la Maîtrise Saint-Charles. 200 enfants étaient présents autour des chefs d'établissements et de leurs enseignants.

Miss Amy Bracknall, la représentante de l'Université de Cambridge, a ouvert cette cérémonie pour mettre à l'honneur et féliciter les élèves pour leur investissement et leur travail devant les familles fières de célébrer leurs enfants. Son discours a été marqué par un proverbe tchèque : «Pour chaque langue que l'on parle, on vit une nouvelle vie; celui qui ne connait qu'une langue ne vit qu'une seule fois».

Tous les lauréats ont été bénis par le Père Pascal Renty.

Nous leur adressons toutes nos félicitations ainsi qu'à l'équipe pédagogique passionnée et investie, notamment à Miss Wendy et Miss Fabienne qui enseignent chaque jour de classe aux tout-petits de l'Ensemble Saint-Charles de la maternelle au CM2.

Étaient également présents, Sylvie Rocher, la présidente de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) Ensemble Saint-Charles, Bruno Aubriet, chef d'établissement et coordonnateur de l'Ensemble Saint-Charles, Jean-Pascal Troubat, chef d'établissement du Collège Saint-Dominique, Christelle Remond, chef d'établissement de l'École Le Devoir, Isabel Paulo, la présidente de la Maîtrise Saint-Charles, Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Monique Brédoire, conseillère municipale chargée de mission, Ludovic Dugenest, le président de l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre (APEL) Le Devoir, Aurélie Deliance, administratice élue de l'Ensemble Saint-Charles, et le Père Jean-Patrick Le Chaix de la paroisse Saint-Paul de Chalon-sur-Saône.

(Photos gracieusement fournies par Ludovic Dugenest)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati