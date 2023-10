Les enseignants et les personnels des établissements scolaires de Châtenoy le Royal reçus par les élus à la salle Rameau.

La municipalité a organisé comme chaque année sa réception de rentrée scolaire destinée aux enseignants et aux personnes travaillant en milieu scolaire dans les écoles primaires et au collège de la ville.

540 élèves fréquentent les écoles primaires et 314 élèves le collège Aragon pour environ 56 enseignants, 28 AESH et ATSEM.

Châtenoy le Royal n’échappe pas à la règle, quelques changements ont eu lieu parmi les membres du corps enseignant avec l’arrivée de nouveaux professeurs.

Ce mardi 3 octobre, lors de la réception de rentrée scolaire, Vincent Bergeret maire de la ville a exprimé son soutien et a souhaité une belle année aux enseignants et personnels des écoles. A cette réception on pouvait noter la présence d’élus, de membres du CCAS, de la bibliothèque...

Dans son discours de bienvenue, monsieur le Maire n’a pas mâché ses mots pour exprimer son mécontentement suite à la décision de refermer des classes qui venaient tout juste d’ouvrir et pour lesquelles la ville avait engagé et réalisé des travaux pour leur ouverture. Ensuite, il s’est adressé plus particulièrement aux enseignants de l’école Cruzille en rappelant la nécessité de faire des travaux d’isolation thermique, travaux qui malheureusement ont pris du retard dû à des problèmes d’approvisionnement de matériaux mais qui vont se faire.

La réception s’est poursuivie par des échanges autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux