BASKET - Avec le sourire, les U18 féminines de Saint-Rémy limitent la casse face à Marsannay la Côte

Ce dimanche, le gymnase de Saint-Rémy a tourné à plein régime autour des équipes engagées de l'USSR. Première à s'élancer de beau matin, ce sont les U18 féminines qui affrontaient en interdépartemental l'équipe de Marsannay la Côte. Une opposition sur le papier largement favorable aux Côte d'Oriennes avec pour la plupart de filles qui affichent déjà leurs troisième année dans l'équipe. En face, du côté de Saint-Rémy, des filles qui effectuent leur première année dans la catégorie.

Marsannay la Côte a planté le décor dès l'entame de la partie, plombant le match dès le premier quart temps avec des San-Rémoises malmenées et résignées à ne pas dérouler leur jeu. Il aura fallu tout le verbe de la coach Manu, pour qu'elles se ressaissent à partir du troisième quart temps, réduisant quelque peu la voilure des voisines du Nord. Jamais inquiétées, les filles de Marsannay la Côte ont déroulé sans trop de difficultés. On notera une belle reprise en main à compter de la fin de la troisième période mais trop tardive pour espérer quoique ce soit. En attendant, les sourires étaient là et c'est bien l'essentiel. Score final 33 à 60.

Laurent Guillaumé