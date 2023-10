Verger participatif de Mellecey :  inauguration des panneaux de médiation

Mellecey Loisirs Cirque est une association multiactivités. Si l’essence de sa création repose sur la pratique et l’enseignement des arts du cirque, l’association a su, au fil des années et des partenaires rencontrés, diversifier ses activités. Le 25 janvier 2021, elle lance un projet de verger participatif situé à proximité de l’école primaire de Mellecey et y plante des arbres fruitiers.

Des panneaux explicatifs réalisés par des enfants

A l’initiative de l’association, les enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école de Mellecey ont participé à un projet pédagogique : la création des fiches d’identité de chaque arbre fruitier avec des éléments comme leur nom français, anglais, leur étymologie, leur taille maximum, leur durée de vie…

Concrètement, les enfants, par petit groupe, ont effectué des recherches sur les arbres pour ensuite en restituer à l’aide d’une tablette, les informations nécessaires pour mieux connaitre les différentes variétés d’arbres plantés dans le verger participatif.

15 panneaux ont été réalisés et posés par les membres de l’association Mellecey Loisirs Cirque ainsi que les habitants qui se mobilisent pour ce projet.

Des animations autour des arbres et de leurs fruits

Ce temps fort a également été l’occasion pour les habitants de la commune et les membres de l’association de cirque de profiter :

D’une initiation à la taille des arbres

D’un troc de confitures

Le verger participatif, un lieu de pédagogie et de convivialité

Le verger se trouve sur un terrain municipal mis à disposition gracieusement par la mairie de Mellecey. En 2021, l’association Mellecey Loisirs Cirque a planté les 50 arbres qui composent aujourd’hui son verger. Toutes les classes primaires de l’école de Mellecey avaient d’ailleurs été mises à contribution pour la plantation ! L’association propose régulièrement des animations, comme l’initiation à la taille des arbres avec pour objectif l’apprentissage pour reproduire les bonnes pratiques chez soi.



Et quelques témoignages exprimant bien le ressenti général autour de l'opération

Pour Livia "Lorsque la maitresse nous a parlé du projet de création de panneaux, ça m’a tout de suite plu. On a fait des recherches sur leur étymologie, leur nom anglais, leur feuillage leur floraison, leur durée de vie et chercher des photos. "

Lison "J’ai travaillé sur les panneaux du pommier, du cerisier, et du mirabellier. J’ai appris plein de choses sur ces arbres. Je n’imaginais pas que leur taille maximale pouvait atteindre, par exemple, jusqu’à 5 mètres pour le pommier et qu’il pouvait vivre jusqu’à 100 ans ! "

Lina "J’ai trouvé que c’était un super projet auquel j’ai aimé participer. Aujourd’hui, je suis très heureuse de voir notre travail mis en place sur le verger pour aider les gens à reconnaitre les arbres et à prendre soin d’eux correctement. "

Christophe Gicquel, Président de Mellecey Loisirs Cirque

"C’est notre 1ère année de taille des arbres. On a donc invité les membres de l’association ainsi que tous les mellecéens qui avaient manifesté le souhait de participer à la vie du verger à suivre la taille afin de les former aux bonnes pratiques à reproduire chez eux. Toutes personnes souhaitant se joindre à nous pour entretenir le verger et profiter des nombreux moments de convivialité qui s’organisent autour de ce projet sont les bienvenues ! Je les invite à me contacter au 07 83 94 81 13."