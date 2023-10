Les élèves des écoles de Châtenoy le Royal ont découvert les livres du grand "Prix des Incorruptibles" à la bibliothèque.

Petit rappel sur "le Prix des Incorruptibles" : L'Association "Le Prix des Incorruptibles" (loi 1901) a été créée en 1988 avec la collaboration de Françoise Xenakis. L'objectif de l'Association est de susciter l'envie et le désir de lire des plus jeunes à travers des actions lecture autour d'une sélection de qualité et/ou en les faisant entrer dans les coulisses de la création d'un roman avec le Feuilleton des Incos. Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs s'engagent à :

lire les ouvrages qui ont été sélectionnés .

se forger une opinion personnelle sur chacun des livres .

voter pour leur livre préféré.

Le Prix des Incorruptibles peut prendre plusieurs formes et s'adapter à toutes les structures : écoles, collèges, lycées, bibliothèques, centres de loisirs. Une sélection de 5 à 7 livres/an par niveau scolaire choisis par 1200 professionnels du livre et de l’enfance. (Source : Les Incos.com).

A Châtenoy, comme dans de nombreuses communes, les écoles participent à cette action d’incitation à la lecture.

Ce vendredi 6 octobre, Marie-Cécile Broyer professeur des écoles à l’école Rostand, enseignante d’une classe double CE2/CM1, accompagnée d’Oriane Gadand AHSH, est venue avec ses 19 élèves à la bibliothèque pour découvrir les livres sélectionnés pour "le Prix des Incorruptibles" qu’ils auront à lire en classe et à la maison.

Pascale et Virginie, animatrices à la bibliothèque, ont fait la présentation des 6 œuvres, mais avant les enfants ont eu à répondre à la question : Le Prix des Incorruptibles c’est quoi ?

Matéo : « on lit les livres et toutes les écoles de France vont voter et le livre qui sera le plus lu et qui aura obtenu le plus de reconnaissance et de notoriété va gagner. »

Matéo a très bien résumé, en effet chaque livre est lu à l’école, à la maison et le résultat de celui qui aura fait l’unanimité se fait par vote par niveau scolaire. Les résultats de tous les participants de France, des DOM/TOM et de l'étranger seront analysés et un livre gagnant sortira du lot.

Cette année le thème choisi est Voyage et pour faire découvrir les livres sélectionnés, Pascale et Virginie avait préparé une carte des continents et quelques figurines en papier.

5 albums et 1 roman pour le niveau CE2/CM1 avec pour commencer les albums : Tuncho dont une lecture partielle a été faite par Pascale ; Je m’appelle Sundan histoire du petit rhinocéros ; La Biblio d’Orazio sur trois roues pour aller de village en village ; Je parle comme une rivière ; le roman Du Voyage.

Et pour terminer l’album le Vieil homme et la Mare dont la lecture par Pascale et l’animation par Virginie ont enchanté les enfants. Chaque classe participante reçoit un pack de livres correspondant au niveau de la classe.

Le Prix des incorruptibles, c’est 6 livres en sélection par niveau de primaire et de collège et 5 livres en sélection pour les 3ème/Lycée.

C.Cléaux