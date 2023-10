Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Venez découvrir les maitres coiffeurs du salon mixte ‘En Evidence’

Le clin d’œil info-chalon.com

Installées, il y a trois semaines, 21 rue au change à Chalon-sur-Saône, les maitres coiffeurs du nouveau salon ‘En évidence’ vous attendent pour répondre à toutes vos attentes.

Les deux coiffeuses professionnelles, Audrey (responsable) et Isabelle (présente en fin de semaine), visagistes et tipologistes (saisons, vêtements…) hommes, femmes et enfants, spécialistes des couleurs, coupes, mèches… sauront adapter votre coiffure à la forme de votre visage.

Utilisant 100% des produits de la marque Wella (140 ans d’existence), couleurs, soins capillaires, produits de coloration et de coiffage, vous trouverez dans ce salon des produits professionnels de qualité.

Le Salon « En Evidence » 21 rue au change à Chalon-sur-Saône est ouvert en non-stop du lundi au jeudi de 9 H à 18 H, le vendredi de 9 H à 19 H et le samedi de 8 H à 17 heures. Rendez-vous : Tél 03 85 43 31 79.

Pour information : Un autre salon ‘En Evidence’ est installé dans la galerie d’Intermarché à Saint Rémy par la propriétaire Caroline Julien.

J.P.B