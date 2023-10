Apprendre à être à l'écoute de son corps et de ses émotions, c'est possible à l'Université Populaire du Chalonnais

S'engager dans une démarche d'épanouissement personnel, n'est-ce pas le travail de toute une vie ?

Sabine Poret, 58 ans, AESH dans le Chalonnais, vous propose d'apprendre au mental à laisser faire le corps pour libérer des émotions et ramener au calme.

Son cours d'écoute corporelle est une nouveauté proposée par l'Université Populaire du Chalonnais (UPC).

«C'est quelque chose de nouveau... quelque chose qui n'existe pas !» nous sans ambages la pédagogue.

«Je me suis rendu compte que notre mental ne nous emmenait pas dans ce qui était bon. J'ai pratiqué différentes techniques de mieux-être, de la marche à pied, de la course, de la natation, du yoga et de la sophrologie, mais je cherchais autre chose. J'ai décidé de laisser faire mon corps avec une série de mouvements, il y a eu tout un tas d'émotions qui sont remontées», poursuit Sabine.

Ici pas de pratiques mystiques, se focaliser sur ses sensations corporelles permet de lâcher le mental et de ressentir de nouveau son monde intérieur, son soi. Cette introspection loin du brouhaha cérébral permet de se retrouver pleinement, de décoder ses comportements et de décrypter ses émotions.

«Notre corps nous apprends des choses et nous envoie de nombreux signaux. Avec l'écoute corporelle, on réapprend ce qu'il y a de naturel en nous», ajoute celle qui se définit plus comme «accompagnatrice que professeur».

Dans son cours, elle est là pour guider par la voix, au son de la musique de relaxation.

«C'est plus un partage de savoirs qu'un cours. Laisser faire votre corps, il vous emmènera vers la détente. On travaillera sur les tensions et les émotions. Et cette aptitude, tout le monde l'a», précise Sabine.

Elle vous donne rendez-vous le mercredi de 18 heures à 19 heures. À noter qu'il est possible de faire une séance d'essai.

Plus de renseignements au 03 85 48 19 09 ou par mail à upc71@orange.fr

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati