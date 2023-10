CARNET ROSE - Bienvenue à Méa

Méa PICARD est née le 9 octobre à Saint-Martin du Pont au domicile de ses parents. Elle n'a pas attendu l'arrivée des pompiers ni du Smur et sa maman a accouché toute seule. Elle est le troisième enfant après Ruan, 8 ans, et Tamara, 6 ans, d'Ornella VITRY et de Cédric PICARD. La maman est employée principale chez Aldi et le papa est directeur de la société PC CLEAN dans le secteur du nettoyage et propriétaire du bar "The Ravine" à Louhans.