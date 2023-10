Octobre Rose : Un combat que Conforama Chalon/Saône soutient !

Conforama, Chalon/Saône a choisi de se joindre à cette cause en mobilisant ses clients et ses équipes au travers de vente de produits, ou encore de don en caisse.



Au-delà de la sensibilisation, Octobre Rose vise également à collecter des fonds pour soutenir la recherche médicale et les programmes de soutien aux patients atteints du cancer du sein. Chaque euro compte dans cette lutte continue contre une maladie qui touche des familles du monde entier.





Tous concernés, tous mobilisés, tous acteurs !



Comment ?



Avec la Collection Rosie

spécialement conçue par Conforama

Disponible à Conforama Chalon/Saône

et sur www.conforama.fr

5 produits en édition limitée, tous dans des teintes de rose élégantes et variées. Une touche de fantaisie joyeuse à travers la couleur rose pour que la prévention/le dépistage au cancer du sein devienne un réflexe pour chacun :



Coussin Rosie à 14,99€

Bouteille isotherme Rosie à 14,99€ ou 11,99€ selon le format

Grille-pain Rosie à 29,99€

Bouilloire Rosie à 29,99€



Pour chaque article acheté : 1,50€ reversés à l’association Ruban Rose pour financer la recherche et la prévention.

Dans chaque produit acheté se trouve une brochure sur les informations des associations impliquées et de la sensibilisation aux questions de dépistage.

Facebook Ruban Rose

Avec une campagne de don en caisse

pour soutenir l’association Jeune et Rose

Facebook Jeune et Rose

En soutenant Octobre Rose, Conforama contribue non seulement à la sensibilisation mais aussi à la collecte de fonds essentiels.



L’objectif est de reverser 10 000€ au cours du mois d’octobre.



Avec sa mobilisation à l’occasion d’octobre rose, Conforama renforce sa politique de solidarité et porte une attention particulière à ses équipes, en diffusant aussi des actions de prévention et en informant sur les mesures d’accompagnement qui peuvent être mobilisées.









Centre Commercial La Thalie

Avenue des Poilus d'Orient

71100 Chalon-sur-Saône



www.conforama.fr