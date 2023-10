Assemblée générale ordinaire du Tir Sportif de Châtenoy le Royal. Le TSCR affiche une pluie de médailles.

Le stand de tir accueillait ce dimanche 8 octobre 2023 l’assemblée générale du Tir Sportif.

A la table, au côté d’Yvonne Le Floch présidente, se trouvaient Vincent Bergeret maire de la ville, Henri Lombard et Pascale Lepers adjoints, Daniel Rebillard président de l’OMS et de l’EBCR, Françoise Vaillant conseillère départementale, Thierry Thévenet président de la ligue, Lucien Matron président départemental UFOLEP, Daniel Guillot vice-président et Pascale Pons trésorière.

Yvonne Le Floch a commencé par remercier toutes les personnalités présentes ainsi que tous les sportifs et leur famille. Dans son rapport moral, elle a fait état de tous ceux et celles qui travaillent dans l’ombre et qui font un travail admirable, elle a félicité tous les compétiteurs pour les excellents résultats obtenus encore cette année que ce soit au championnat de Montluçon ou à Saint Gaudens pour les championnats de France sans oublier les jeunes de l’école de tir qui ont fait des prouesses en ramenant un titre de championne de France et une médaille de bronze par équipe à Montbéliard. Les tireurs à l’arbalète Field IR900 ne sont pas en reste avec de bons résultats à Tarbes et Châteauroux (médaille de bronze 25/50m). Des adhérents du club ont participé au championnat du monde et aux diverses coupes en Croatie, en Tchéquie et en Hongrie.

La présidente du club a parlé des projets d’amélioration comme la récupération de plomb à 25 et 50 m ou encore la mise en place de réceptacles dans cet objectif de récupération de plomb.

Elle a ensuite passé la parole à Daniel Guillot pour la partie résultat des compétitions et pour les travaux prévus ou à prévoir.

Daniel Guillot a égrené la liste des résultats, une liste éloquente par les performances obtenues par les compétiteurs.

Voici, pour donner quelques exemples, les résultats obtenus par des adhérents compétiteurs du club :

Arbalète 18 m à Montluçon : Didier Carlot champion de France et en équipe dames Amélie Perrin, Cécile Le Floch et Marie-Laure Baudot sont championnes de France.

Ecole de tir à Montluçon carabine, pistolet et arbalète 10 m : Lili André Championne de France pistolet 10 m.

Championnat du monde Arbalète IR900 en Hongrie :

Junior- Equipe de France avec Hugo André, 2ème et médaille d’argent

Dame - Equipe de France avec Amélie Perrin, 2ème et médaille d’argent

Vétérans – Didier Carlot 3ème, médaille de bronze

Open Team - Equipe de France avec Amélie Perrin, 3ème et médaille de bronze

En finales nationales UFOLEP à La Chapelle St Luc, le Tir Sportif de Châtenoy avait 14 tireurs et totalise 6 médailles en individuels et 6 en équipes.

Rémy Favre termine 1er et champion national au pistolet 25 m standard,

en équipe Cécile Le Floch, Thomas Michel et Olivier Gacheux terminent 1er et champion national au pistolet 25 m standard pour n’en citer que quelques-uns, les autres qui ne sont pas nommés n’ont pas démérité pour autant.

Après ces beaux palmarès, Daniel Guillot a parlé des travaux réalisés au stand de tir : éclairage, installation de caméras, réparation de toiture… Il a évoqué aussi les projets à réaliser par le TSCR au pas de tir 25 m, la création de récupérateurs de plomb, la sécurisation sur les pas de tir pour les arbitres… mais aussi de ceux à réaliser par les services techniques de la ville suite à leur rencontre avec le responsable des services techniques : Modification des toilettes, isolation salles, etc… Un autre sujet toujours en cours qui revient à chaque AG, l’agrandissement du stand avec la création d’une salle multi sport.

Pascale Pons, trésorière, a présenté le bilan financier de l’association, bilan laissant apparaitre une trésorerie saine aux résultats positifs.

La parole a été donnée aux différentes instances présentes, il n’en reste pas moins que Vincent Bergeret maire de la ville a réaffirmé la volonté de la mairie de poursuivre le projet d’agrandissement : « le projet n’est pas abandonné, il est juste repoussé du fait de la crise que les collectivités connaissent, augmentation des coûts des fluides, des matériaux… » a expliqué le premier magistrat de la ville.

Une assemblée générale qui s’est terminée par un moment convivial avec le verre de l’amitié.

C.Cléaux