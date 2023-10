LYCEE JEANNETTE GUYOT - Les Bac Pro à la découverte des travaux de l'EHPAD de Frontenaud

45 élèves de 2nde BAC PRO CODU (Famille des métiers de la Construction Durable, du bâtiment et des travaux publiques), de 1ère BAC PRO ICCER (Installation en Chauffage Climatisations et Énergies Renouvelables) et 1ère BAC PRO AF-GO ( Aménagement Finition du Bâtiment et Techniciens du bâtiment: Organisation et Réalisation de Gros Oeuvre) du lycée Jeannette Guyot de Chalon se sont rendus sur un chantier à l'EHPAD du Château des Crozes à Frontenaud, dans le cadre de la semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics. Une initiative particulièrement apprécidée de la Fédération Française du Bâtiment qui organise, chaque année, Les Coulisses du Bâtiment, une opération portes ouvertes de chantiers, CFA et ateliers.



Après rappel des consignes de sécurité en vigueur, les élèves ont pu visiter le chantier en cours, à savoir la construction d'une annexe au bâtiment principal de l'Ehpad. Les élèves ont ainsi rencontré des professionnels de différents corps de métier du bâtiment: maçon, chauffagiste plombier, électricien, étancheur. Ils ont pu également appréhender la complexité d'un chantier avec l'organisation et la logistique que cela implique pour une parfaite cohésion des différents professionnels.