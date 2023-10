Dernier jour de l’exposition de livres pop-up aux Ecuries de Saint-Hugues à Cluny

Ce sont plus de 300 livres animés, datant de 1880 à 2023 qui sont présentés dans le cadre de cette exposition ‘Déplier’ qui a duré 1 mois et mise en place par l’association PopUp Livres et Cie.

Créée en 2013 par 3 passionnées (Kiki Bouillin, bibliothécaire à Ameugny, Anne Krief de Cluny, traductrice chez Gallimard et Maryse Dedianne de Bonnay, collectionneuse ) de livres animés, l’association, qui propose à travers ses activités et expositions de l’émerveillement, regroupe aujourd’hui 12 personnes.

De l’émerveillement pour petits et grands.

SBR