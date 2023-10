25 élèves de BTS Productions Animales au CFA de Fontaines vont partir 10 jours en Guadeloupe pour connaître l'agriculture créole.

Un projet soigneusement préparé depuis deux ans par les élèves de BTS productions animales du CFA de Fontaines.

Dans le cadre de leurs études, les élèves sont tenus de monter un projet de bout en bout en entière autonomie, ils ont juste un référent, en général un professeur qui enseigne dans leur domaine d’études.

Les étudiants sont en pleine immersion dans leur projet, projet de voyage d'études en Guadeloupequi a demandé beaucoup de préparation puisqu’ils vont être projetés à quelques 6890 km à vol d'oiseau de Fontaines en totale autonomie comme le prévoit le protocole. Ils seront néanmoins accompagnés par Monsieur Chopard professeur du Lycée.

Info-Chalon a rencontré Maëlys, Ewan et Corentin, les 3 élèves chargés de communications.

IC : Combien d’élèves vont partir en Guadeloupe, êtes-vous tous de la même classe, combien de filles et de garçons ?

Maëlys : « Nous sommes 25 élèves de BTS Productions Animales, 16 filles et 9 garçons, nous sommes tous de la même classe depuis notre première année de BTS. En fait cette année, nous sommes 28 dans la classe mais nous avons choisi de ne pas imposer aux 3 nouveaux de la classe de venir en Guadeloupe pour diverses raisons. »

IC : Pourquoi ce choix de la Guadeloupe ?

Maëlys, Ewan et Corentin : « Nous devons mener un projet de découverte de territoire et en faire une restitution à l’oral qui va compter pour notre BTS. Chacun d’entre nous a apporté ses idées et la décision finale a été prise en commun. Il en est ressorti la Guadeloupe pour connaître l'agriculture créole de notre belle île Française.»

IC : Combien de temps va durer votre séjour ? Comment serez-vous hébergés ?

Maëlys, Ewan : « Nous partons le 19 octobre pour un retour le 29. Quand on enlève les trajets, on sera 15 jours sur place et on sera en gîte à Saint-François, on a tout organisé»

IC : Qu’entendez-vous par tout organisé ?

Ewan, Corentin : « Quand on dit tout, c’est le fait que nous nous sommes débrouillés par nous-mêmes pour élaborer le projet, pour trouver des contacts sur place, nous avons fait fonctionner le bouche à oreilles, ça aide bien…, pour trouver des sponsors pour le financement, trouver des moyens pour notre autofinancement, trouver l’hébergement, les différents moyens de transport, trouver les exploitations agricoles qui vont nous recevoir afin de découvrir l’agriculture créole…, nous avons établi le budget pour ce voyage, le montant pour notre projet s’élève à 34 000 € pour l’ensemble des élèves. »

Maëlys : « Nous avons organisé des ventes de croissants aux autres élèves,…, de fromages (comté et morbier) venus directement d’une fruitière du Jura. »

Corentin : « Sans les sponsors, il aurait été difficile de mener à bien notre projet et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus aussi bien pour nos ventes que financièrement. Merci aux coopératives agricoles sponsors : CECNA à Migennes (89), ELVA NOVIA à Fontaines, au garage Goussot automobiles à Avallon (89), à G.D.S à Nevers, à l’APE du Lycée de Fontaines, aux mairies qui nous ont attribués une subvention. Ce sont les élèves eux-mêmes qui sont allés voir le maire de leur commune respective pour obtenir une aide financière. Nous venons de la Nièvre, du Jura, de la Côte d’Or, de la Saône et Loire, de l’Yonne. La région nous a accordé 10 000 € de subvention pour notre projet, une aide précieuse. »

Maëlys : « Nous avons appelé les producteurs en Guadeloupe afin de pouvoir visiter une bananeraie, un élevage porcin et avicole, une exploitation sucrière de cannes à sucre, une caféière,… »

Maëlys, Ewan et Corentin : « Ce voyage sera l'opportunité d'être notre support d'évaluation pour l'obtention de notre diplôme. Dans ce cadre, le volet communication et notamment de la presse est demandé. »

Les divers financements obtenus ne couvrent pas la totalité des frais de ce voyage d’études, chaque élève devra débourser 250 € de fonds propres.

Pour suivre leur périple en Guadeloupe, les élèves ont créé une page Instagram et une page Facebook.

C.Cléaux

Page Instagram : bts.pa.en.guadeloupe.

Page Facebook : les BTSCAenguadeloupe.