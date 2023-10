Fin des brassages sur une victoire pour les -18 garçons.

L’équipe fanion enchaine

L’équipe fanion se déplaçait, quant à elle, dimanche à Nevers afin d’y affronter l’équipe C. Pour se faire, les joueurs bressans composaient avec un effectif très remanié afin d’affronter un adversaire solide. Mais les joueurs de Jean Guy Dardel lancent bien leur match et prennent rapidement les devants et comptent trois buts d’avance à la 15ème minute. Emmenés par un bon Marius Segaud auteur de 7 buts, les verts regagnent les vestiaires en menant d’un petit but. Au retour des vestiaires, un petit manque de concentration va permettre aux joueurs locaux de revenir, mais les joueurs du HBSM vont savoir réagir avec autorité grâce à Théo Fonteneau Théo et Charly Bonin et repassent devant en étant également bien aidés par leurs deux gardiens auteurs de 19 arrêts à eux deux. Au final, les verts s’imposent sur le score de 28 à 31 se hissant ainsi à la troisième place.

Première victoire pour l’équipe réserve

L’équipe réserve accueillait, quant à elle, la solide équipe d’Autun. Dans la première période, où les attaques prennent le pas sur les défenses, les joueurs locaux peinent à contenir le joueur Lucas Roy (16 buts sur le match) mais regagnent les vestiaire à égalité avec leurs adversaire du soir. En seconde période, les deux équipes ne se quittent pas, mais les joueurs du HBSM finiront par glaner leur première victoire de la saison sur le score de 36 à 35.

Les autres résultats

Les -15 garçons perdent à Lons sur le score de 32 à 15.

Les -13 groupe A perdent 26 à 25 à Mamirolle.

Les -13 groupe B s’imposent à Cuiseaux 14 à 24.

Les résultats de l’Entente Saôneoise :Au niveau féminin, week-end chargé également pour les filles. En effet, les deux équipes séniors se sont affrontées dans un match serré qui verra le groupe A s’imposer sur le score de 38 à 33 avec notamment 12 buts de Marie Cornet. Quant aux -18 filles, elles avaient un gros déplacement à Nevers pour la première place de leur groupe de brassage mais elles s’inclinent sur le score de 26 à 24. A noter la belle victoire des -15 filles 25 à 15 sur le terrain de Talant. Pour terminer, les -13 filles perdent lourdement 5 à 20 contre Beaune.