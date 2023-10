En moins de 72h, les deux associés de BF Transactions ont vendu les locaux historiques du Journal de Saône et Loire

Guillaume Fichot et Louis Bouca peuvent afficher leurs sourires avec une transaction immobilière majeure dans le centre-ville de Chalon sur Saône. La surface qui fait plus de 2000 m2 sera toute transformée entre la rue Saint-Georges, la rue des Tonneliers et la rue des Cornillons. Les explications d'info-chalon.com.

Les deux acteurs de l'immobilier chalonnais, associés au sein de BF Transactions, peuvent se prévaloir d'avoir réussi un joli coup immobilier. Agés respectivement de 27 et 39 ans, Louis Bouca et Guillaume Fichot, peuvent croire en l'alignement planétaire. L'anecdote peut prêter à sourire tant la situation semble cocasse. "On venait d'acheter nos locaux de la rue Saint-Georges au Journal de Saône et Loire en septembre de l'année dernière. Je posais le parquet, en tee-shirt lorsqu'un responsable du JSL est venue me voir pour me demander si nous étions intéressés pour trouver un acquéreur pour l'intégralité des 2200 mètres carrés de bureaux de Chalon sur Saône !" lance Louis Bouca, avouant sa surprise sur la demande, avec l'idée de préserver une certaine discrétion sur les démarches à entreprendre en terme de publicité éventuelle.

"C'est simple, on a mis moins de 72h pour avoir une proposition ferme sur le bureau" insistent Louis Bouca et Guillaume Fichot, fiers de faire la démonstration de leur savoir-faire, et surtout de leur réseau d'investisseurs, prêts à leur faire confiance sur des pépites immobilières dénichées.

Pas une, pas deux...

Les locaux du Journal de Saône et Loire ont été achetés en septembre 2022, avec un prix affiché à 2,5 millions d'euros et dont le prix de vente ne nous a pas été communiqué mais vraisemblablement entre 1,5 et 2 millions d'euros. Un marchand de biens Beaunois s'est aussitôt positionné grâce au travail mené par BF Transactions. Une première opération, qui s'est soldée peu de temps après par une seconde en direction d'investisseurs lyonnais, dans le cadre du dispositif Malraux. Un investissement qui n'est pas sans ressembler à celui mené avec succès sur l'ensemble Saint-Louis en face de la Maison des Vins de Chalon sur Saône.

Chalon sur Saône a le vent en poupe en terme d'investissements immobiliers et ce ne sont pas Guillaume et Louis qui diront le contraire, "c'est simple, si vous avez un immeuble de 1000 m2 à Chalon sur Saône à vendre, on vous le vend en 48h" s'amuse le jeune agent immobilier.

Que vont devenir les locaux du JSL ?

Les bâtiments toujours occupés, désormais en location, par les équipes du Journal de Saône et Loire seront totalement réaménagés et finalisés. A terme, ce sont 24 logements et 4 bureaux qui prendront place sur ce secteur entre les rues Saint-Georges, rue des Tonneliers et rue des Cornillons, dont le prix au mètre carré devrait faire "causer". Une histoire vieille de plusieurs décennies qui touche à sa fin à Chalon sur Saône puisque toutes les équipes étant transférées à Châtenoy le Royal en zone verte, sur un plateau technique, sensiblement revu à la baisse et au sein duquel il va falloir jouer des coudes. Une proposition de relocalisation qui est loin de faire l'unanimité au sein des équipes du Journal de Saône et Loire.

Côté calendrier, les équipes vont devoir accélérer puisque la date limite de l'échéancier est fixée au 31 janvier 2024. A cette date, tous les locaux chalonnais devront avoir été vidés pour laisser la place à une grosse période de travaux et de remise en état.

Laurent Guillaumé