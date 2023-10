RTC 27 Meyzieu 26 : L’interview d’un des entraineurs Christophe Cabadaïs

Une victoire avec un vrai état d’esprit

Dimanche à la 76ème minute ! Qui aurait misé sur une victoire chalonnaise? Personne ! Oui mais cette année, cette équipe chalonnaise a une âme de combattants ! Christophe Cabadaïs, l’un des entraineurs chalonnais, revient sur ce match à suspense remporté par les tangos en tout fin de match.

Christophe, quel match et quel suspense ?

C.B : « Oui, quand cela va au bout du suspense comme cela, cela devient un super match qui fait grandir un groupe. Je pense que l’on a beaucoup appris aujourd’hui dans la gestion des temps forts et des temps faibles. On fait une très belle rencontre puisqu’on ne lâche rien jusqu’au bout et les garçons sont payés de leurs efforts. Ce qui ressort de ce match, c’est le combat qu’on a livré, l’état d’esprit qu’on y a mis, donc franchement l’équipe est récompensée sur ce match ! ».

J.P.B