La Fuisséenne Victorine Carpentier, maroquinière, remporte le Prix Métiers d'Art de Saône-et-Loire 2023 à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Chalon-sur-Saône

Le Prix des Métiers d'Art de la Saône-et-Loire se sont tenus, ce mardi 17 octobre 2023, à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Bourgogne Franche-Comté de Chalon-sur-Saône. Cinq candidats étaient en lice pour remporter ce prix. Victorine Carpentier, maroquinière à Fuissé, a remporté la première place et passe à l'étape régionale qui se tiendra début décembre. Plus de détails avec Info Chalon.