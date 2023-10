Saint Rémy a regroupé trois causes médicales sous la bannière d’une seule journée Automne en couleurs.

Septembre en or pour les cancers pédiatriques, Octobre rose pour le cancer du sein et Movember pour les cancers masculins, trois grandes causes que la mairie de Saint Rémy ne voulait pas passer sous silence.

Un événement unique, pour marquer ces trois opérations, a été la décision de la municipalité de la commune avec la présence sur le terrain de nombreuses associations qui œuvrent pour faire connaitre ces différentes formes de cancers et qui, en parallèle, récoltent des fonds pour aider les personnes atteintes de ces maladies.

Ce samedi matin 14 octobre, Automne en couleur, c’était le rendez-vous à ne pas manquer pour montrer et surtout marquer son soutien à toutes ces associations.

L’espace Jérémiaz de St Rémy a accueilli de très nombreux participants et participantes à cette matinée de solidarité ainsi que les stands des associations :

Village santé avec : ANAMACAP (sensibilisation au cancer de la prostate), Ecoute et soutien (soutien aux enfants hospitalisés au service pédiatrie du CH W. Morey, Le rêve de Marie dream (cancers pédiatriques), Corasaône, Toujours femme (cancer du sein), Ligue contre le cancer.

D’autres stands comme Parenthèse Scrap qui proposait ses cartes et Lisou créatrice de bijoux en pierre naturelle (Les pierres de Lisou) ont reversé une partie des ventes aux associations. Présence aussi du stand des donneurs de sang. La buvette était tenue par le Comité des fêtes.

Ce samedi matin, on notait la présence de Florence Plissonnier, du député Louis Margueritte et de Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon.

L’ANAMACAP et Le rêve de Marie Dream ont remercié Florence Plissonnier pour cette initiative qui leur permet de rendre leurs actions plus visibles et de mieux faire connaître Septembre en or et Movember.

Après un petit échauffement assuré par Stéphanie Bedin, marcheurs et coureurs sont partis pour l’un des deux parcours color run, un rose (1,2 km) et un bleu (1,7 km) ou la randonnée de 6 km.

Au retour, chacun et chacune ont pu apprécier les belles couleurs des autres participants.

Une matinée dans la joie et la bonne humeur, une manière de faire face à ces sujets graves que sont les différents types de cancers sans jamais oublier que le dépistage est le meilleur moyen pour éviter les formes graves de la maladie.

Crédit photos : PT/CC

C.Cléaux