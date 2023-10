Pour gagner la bataille du vivant sur tous les terrains où elle doit être menée, Europe Ecologie Les Verts devient « Les Écologistes »

Les écologistes avaient de longue date prévue de se retrouver le 14 octobre pour lancer un nouveau mouvement. Cette journée devait être un moment joyeux et généreux pour vivre ce qui, dans l’esprit de tous, s’apparentait à une naissance, moment de grâce par excellence. Mais en raison d’une actualité atroce, elle fut grave et solennelle pour l’ensemble des participants réunis au sein de la Cité Fertile de Pantin.

Heurtée par l’assassinat, la veille, du professeur Dominique Bernard, quelques jours avant la commémoration de celui de Samuel Paty, Marine Tondelier a dit l’émotion des écologistes face à l’attaque subie par cet « endroit sacré » que devrait être l’école et devant la mort tragique d’un enseignant qui, chargé de former des citoyens, devrait être « intouchable ».

Choquée par les images des attaques terroristes en Israël, stupéfiantes par leur ampleur et leur cruauté, comme par celles d’enfants gazaouis morts sous les bombardements frappant indistinctement terroristes et civils palestiniens, elle a dit l’effroi des écologistes devant l’horreur à l’œuvre au Proche-Orient. Car « si les intentions de ceux qui provoquent la mort de ces civils diffèrent, nous devons fermement rappeler, en tant qu’humanistes, que toutes les vies ont la même valeur ». Des mots ponctués par une longue minute de silence, pour que chacun puisse se recueillir pour toutes les victimes innocentes d’un conflit.

Au final, le 14 octobre aura surtout été l’occasion, en raison de cette actualité sinistre, de rappeler les devoirs des responsables politiques, à qui revient la lourde charge de trouver les mots pour décrire la violence, mais aussi celle de construire une société la refusant et proposant une alternative. Objectif que vise depuis le départ le dépassement et l’élargissement d’Europe Ecologie Les Verts en un vaste mouvement appelé « Les Écologistes ».

Issue des états généraux de l’écologie lancés en février 2023, cette création est le fruit d’une volonté d’ouverture de la part d’EELV, afin de gagner la bataille du vivant sur tous les terrains où elle doit être menée, du local au national et jusqu’aux échelons européen et international. Il est aussi le résultat des avis et propositions formulés lors d’une vaste enquête par plus de 30 000 répondant-e-s de tous âges, issu-e-s de tous les horizons sociologiques et territoriaux.

Le mouvement “Les Écologistes” veut fédérer les initiatives et les engagements d'une majorité en devenir : celle de la classe écologique. Conçu comme un creuset de solutions à la fois alternatives et réalistes, il a pour fonction de la rendre consciente de son existence mais aussi de permettre à ses aspirations écologiques et solidaires de devenir réalité. Avec lui, c’est une nouvelle page de l’écologie politique qui s’ouvre, dont Les Écologistes écriront le prochain chapitre dès le mois de juin prochain, lors des élections européennes de 2024, avec une liste menée par l’actuelle eurodéputée Marie Toussaint.

Rejoindre Les Écologistes c’est agir pour l’avenir. Rejoindre Les Ecologistes de Bourgogne, c’est plus particulièrement agir pour l’avenir de notre région, faire progresser la cause de l’écologie à tous les niveaux locaux : communal, intercommunal, départemental.

Jamais le monde n’a eu autant besoin de politique. Ensemble, nous pouvons construire une force écologiste, sociale, citoyenne et politique, fédératrice et joyeuse.

Ne nous regardez pas, rejoignez-nous : https://bourgogne.lesecologistes.fr/

Téléchargez dès à présent l’application mobile Écolo !, l'outil parfait pour s'engager concrètement avec nous. Disponible sur Android et Apple : https://actions.lesecologistes.fr/



Dominique Cornet, secrétaire régional, pour le Bureau exécutif régional des Ecologistes de Bourgogne