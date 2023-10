Conférence UTB : Angénieux, un homme et une entreprise

Les objectifs de prise de vue d'Angénieux, produits iconiques du groupe Thales, offrent une qualité d'image mondialement reconnue. Ils ont notamment permis à la NASA de filmer les premiers pas de l'Homme sur la Lune en 1969.

Partenaire officiel du Festival de Cannes depuis 2013, les optiques cinématographiques Angénieux sont prisées par les professionnels de l'image les plus exigeantsque ce soit pour le tournage de long-métrages, de séries télévisées, de publicités, de clip vidéos ou de documentaires. Angénieux a notamment décroché trois Oscars à Hollywood : en 1964 pour la conception d'un zoom de rapport 10x, un Oscar d'honneur en 1989 décerné à Pierre Angénieux, fondateur de la société en 1935 à Saint-Héand (Loire), et en 2009 pour la conception optique et mécanique des zooms Optimo 15–40 mm et 28–76 mm.

Appliquée à la télévision et au cinéma, cette technologie d'optique et d'optronique de précision est également utilisée dans le secteur médical, de l'aérospatial et de la défense.

Fidèle à l'esprit de son fondateur, les équipes Angénieux continuent à apporter des solutions à l'avant-garde de l’innovation technologique pour répondre aux plus hautes exigences des studios de cinéma, des sociétés de location d’équipements cinématographiques, des producteurs ou directeurs de la photographie aux quatre coins de la planète et jusqu'à la Lune.

Jeudi 19 octobre, 14 heures 30, l'Université pour Tous de Bourgogne (UTB) tenait une conférence dans la Salle des congrès de la Maison des Syndicats sur Angénieux, cette marque mondialement reconnue pour son engagement permanent pour l'innovation.

Près d'une quarantaine de personnes ont assisté à cette conférence animée par Denis Levaillant, ancien directeur des activités laser de Thales.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati