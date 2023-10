Chalon-sur-Saône : Enorme réussite du Salon de l’Emploi’ organisé par le Grand Chalon au Parc des expositions !

Découvrez l’inauguration du salon, les exposants, l’interview de Sébastien Martin et le photoreportage info-chalon.com

Plus de 174 entreprises, plus de 1 500 visiteurs en 1 heures 30 d’ouverture, plus de 4600 visiteurs au cours de la journée, de nombreux partenaires, plus de 2 000 offres d’emploi dans différents secteurs d’activités (Restauration, industries, Transports et logistique, métiers de la sécurité, aide aux personnes à domicile, agroalimentaire, BTP…) c’est un beau salon qu’avait organisé le Grand Chalon avec ses partenaires : Pôle Emploi, les Sociétés de Recrutement par Intérim, la Mission Locale… L’Etat et toutes les entreprises présentes, ce jeudi 19 Octobre de 9 heures à 17 heures 00, dans le Parc des Exposition, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône.

Un forum de l’emploi a connu un réel succès avec la présence de nombreuses enseignes connues sur le secteur de Chalon et du Grand Chalon.

Grâce à ce salon porté par le Grand Chalon et ses partenaires, les demandeurs d’emploi où les personnes en quête de reconversion ont pu échanger avec les intervenants ou avoir la possibilité de transmettre leur candidature dans le but de faire un essai avec les différentes entreprises représentées et pourquoi pas décrocher un emploi.

Info-chalon était présent à 9 heures, lors de l’inauguration de ce salon pour constater la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi, de l’insertion et de la santé, d’Annie Sassignol, Mairesse de Champforgeuil et Conseillère Déléguée aux solidarités au Grand Chalon, de Bruno Legourd, 1er Adjoint à la ville de Chalon, de Christophe Gay, Directeur Départemental de Pole emploi, de Patrice Di Iliu, chargé du développement économique…

Sébastien Martin qui confiait à Info-chalon : « Je suis content car nous sommes déjà à 1500 visiteurs après seulement 1 h 30 d’ouverture des portes. D’ailleurs nous faisons un comptage toutes les heures donc je pense que cette année cela va de nouveau bien marcher. L’année dernière, nous avions fait 4 000 visiteurs donc on est parti pour faire mieux. Mais la vraie satisfaction c’est de voir des gens nous dire qu’au fur et à mesure du temps, l’organisation est de mieux en mieux et on sent aussi que l’accompagnement des demandeurs d’emploi aussi, surtout vers les secteurs d’activité qu’ils ont choisis. Cela, on le doit par le travail qui est fait en amont par Pole Emploi et la Mission Locale qui qualifient les demandeurs d’emploi afin de savoir quels sont les sujets d’activité qui les intéressent. Satisfaction aussi parce que j’entends beaucoup d’entreprises qui disent que c’est bien parce que avec toutes les entreprises qui sont en train de s’installer sur le Grand Chalon, ils estiment que pour eux c’est du travail qu’ils vont avoir en plus pour leur entreprise, exemple Brevet pour le transport et la CAPEP pour de la maintenance industrielle. Je trouve qu’il y a une bonne dynamique et honnêtement moi je ne sens pas encore les effets du ralentissement sur un secteur comme le nôtre. Il faut savoir qu’aujourd’hui, nous sommes encore à 6,4% de demandeurs d’emploi sur notre territoire, ce n’est pas 4%, ce que je souhaite, ce qui représente en catégorie A 6432 personnes et si on prend toutes les catégories, cela veut dire 12 000 personnes à la recherche d’un emploi. Donc j’ai du mal à croire que l’on n’a pas encore une capacité à donner du travail à ces gens, sachant qu’aujourd’hui on propose plus de 2000 offres, donc il reste du potentiel pour chaque année. Nous constatons également la venue sur notre secteur d’activité, des profils de gens très qualifiés, du type ingénieur et autres et ça c’est très important pour notre territoire et on doit les accueillir. Nous devons bien sûr garder nos populations mais si nous avons du personnel qualifié qui arrive d’ailleurs, c’est bien aussi […] De toute façon nous avons la possibilité de les accueillir puisque nous avons 2 000 logements vacants. D’ailleurs nous avons un vrai sujet là-dessus et je vais demander aux équipes de travailler sur ce domaine et je voudrais que l’on mette en place un groupe de travail en liaison avec les agents immobiliers sur le projet ‘du grand Logement’. Des grands logements qui seront à la location des familles de cadre qui arrivent par exemple avec deux enfants (F4) et qui ne veulent pas forcément acheter tout de suite mais qui veulent louer 1 an, pour se donner le temps de voir. Comme le marché de Chalon n’est pas très cher, les gens achètent et donc on a un travail à faire afin d’avoir plus de Grand Logement en location pour ces familles. C’est un vrai sujet sur le type de l’habitat et d’ailleurs comme vous le savez on accompagne les propriétaires pour faire sortir de la vacance des logements de plus de 3 ans inhabités par une prime pour les remettre sur le marché [...] On y ajoute même certaines fois une prime à la rénovation ! Néanmoins, il faut savoir que ce ne sont pas les ouvriers qui sont les plus mobiles, ce sont plus les cadres donc il faut les accompagner. Enfin pour terminer, la chose qui me fait le plus peur, ce n’est pas qu’il y ait trop d’offres d’emploi sur le territoire mais qu’il y ait une crise économique. Comme je dis souvent aux entreprises, c’est des bons problèmes que d’avoir du mal à embaucher car les vrais problèmes c’est quand vous venez me voir pour débaucher ! ».

Un salon de l’emploi où Sébastien Martin allait assister à la signature d’une convention entre la CAPEP et Pôle Emploi pour le recrutement d’emplois qualifiés.

