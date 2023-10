AVIS DE DECES - Madame Michelle MEUNIER née DEMORTIERE

SAINT-RÉMY - MOROGES



Roland Meunier,

son époux ;

Christian et Elisabeth Meunier,

Isabelle et Jean-Pierre Barthoux,

ses enfants ;

Pierre-Simon, Florent,

Charly,

ses petits-fils ;

Suzanne Pigneret,

sa sœur ;

Marie Meunier,

sa belle-sœur ;

Patrice Meunier,

son filleul,

Alain et Muriel Pigneret,

Gilles Pigneret,

ses neveux,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michelle MEUNIER

née DEMORTIERE

survenu à l'âge de 89 ans.

La cérémonie sera célébrée le mardi 24 octobre 2023 à 14h30 en l'église Sainte-Thérèse à Saint-Rémy, suivie de l'inhumation au cimetière de Moroges.

Michelle repose à la chambre funéraire de Buxy.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.