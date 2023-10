Lucie Granger-Fiot, gagnante du concours de la photographie sur le thème de La Paulée organisé par la Ville de Chalon-sur-Saône

La photo du jour info-chalon.com

Concours de la photographie de la Paulée, sur le thème ‘Révéler la matière’ organisé par la ville de Chalon pour une exposition quai des Messageries visible jusqu’au 31 octobre.

Lucie Granger-Fiot, aide soignante à l’hôpital de Chalon remporte le concours avec le Cliché photographique ‘Intensité intemporelle’. Elle confiait à Info-Chalon : « J’ai réalisé mon cliché à la fin de la date buttoir pour participer au concours, c'est-à-dire fin septembre. Ce cliché a été réalisé chez des amis qui travaillent à la cave de Bissey-sur-Cruchot et qui me permettent de faire des photographies. Là, ce sont les mains de ‘Patrick’ qui est un vigneron de la cave. Je savais déjà ce que je voulais comme cliché, j’avais l’idée en tête, c'est-à-dire d’avoir des mains avec un côté rugueux justement pour être dans le thème de la matière et du coup je voulais des mains qui pressent le raisin pour avoir la coulure du raisin. Je voulais aussi un cadre serré car j’aime les cadres serrés. J’ai du faire que 3 ou 4 prises maximum. La photographie, c’est ma passion et je suis photographe amateur depuis une dizaine d’années ! ».



