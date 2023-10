Bilan sportif pour le Judo Club Chalonnais

Après une saison 2021-2022 débutée sur des incertitudes mais qui avait aussi vu un accroissement du nombre de Judokas évoluant sur le tapis, le Judo Clubn avait à cœur de poursuivre dans cette belle dynamique et la saison 2022-2023 qui ouvrait ses portes allait permettre de tenir les promesses.

Le Judo Club Chalonnais a proposé et mis en place plusieurs manifestations :

Le stage départemental d’arbitrage le samedi 24 septembre 2022 (46 participants)

Le stage de Taïso/self défense féminines le dimanche 25 septembre 2022. (48 participantes)

Le prix technique du Grand Chalon qui a accueilli près de 300 petits judokas pendant l’après midi du 10 décembre 2022.

Le stage d’arbitrage et les tests matchs benjamins/minimes le 28 janvier 2023 (52 participants)

1 stage élite benjamins/Minimes avec les départements du 21, 58 et 01 avec 80 participants, la journée du 13 Février 2023.

Les interclubs poussins avec près de 150 Bambins le samedi 4 mars 2023.



Dans la même optique d’évolution des jeunes Judokas, le judo Club Chalonnais a proposé des stages de 2 jours pour les 6/12 ans à chaque période de vacances avec une moyenne de 35 et 55 judokas sur le tatamis et un échange technique toujours sympathique !

Pour les plus grands, d'autres stages on été proposés à l'échelle départementale et régionale ainsi que des stages avec de Grands noms du monde du Judo, tel que Kilian LE BLOUCH, médaillé d’or Olympique avec l’équipe de France.

En parallèle, il a été proposé une initiation au Judo pendant la journée du sport scolaire, le mardi 4 octobre 2022 au stade Léo Lagrange de Chalon, où 28 classes du département avaient fait le déplacement.

A noter également, pendant la période scolaire des cycles d’initiation au Judo dans les écoles d’Allerey sur Saône (4 classes), Virey le Grand (3 classes), Fragnes/La Loyère (2 classes) et Fontaines (2 classes) ainsi qu’une séance avec les écoles de Crissey et Bourgogne de Chalon. (environ 300 élèves)

Durant la période estivale, Fred et Yann ont été présents dans les différents quartiers de la ville de Chalon, afin d’initier les jeunes à cette belle discipline durant les temps forts que mettaient en place les maisons de quartier.

Il en a été de même avec les centres de loisirs de St Rémy, St Martin en Bresse, Allériot et Rives de Saône de Chalon.

En tout,ce sont pas moins de 300 jeunes qui ont pu s’initier au Judo pendant l’été.



Obtention Garde de Ceinture Noire

Après une saison 2021-2022 très riche en ceintures noires, cette saison a vu aussi son lot de remise avec l’obtention pour Maëva HUGUENIN, Stéphane REBOURGEON et Nicolas BRUNON.

Maxime PIELUCHA-MELEY a quant à lui obtenu le katas et l’uv technique et ne serait tardé d’obtenir les dernier points pour la ceinture noire.

Céline MONDET a de son côté obtenue le 2ème Dan, et Léa DELHUMEAU, Sarah PETIT ainsi que Maëva HUGUENIN ne sont plus très loin.

Obtention titres arbitres et commissaires sportifs

Stéphane BASSET est devenu arbitre inter-ligues (F3)

Clarrisse CARILLON est devenue arbitre Régional (F2)

Antoine CAGNARD est devenu Commissaire Sportif Régional (N2)

Frédéric MAZUE est quant à lui arbitre National.(F4)

Principaux résultats sportifs

Au vu du nombre de compétitions auxquelles nous participons, je relaterai ici les résultats les plus importants avec une mise à l'honneur de ceux qui ont su faire rayonner les couleurs du club et de la ville de Chalon au plus haut niveau.

Catégorie Benjamins

Kenzi BOUAICHA 3ème Bourgogne/Champion BCF (plus haut niveau de cette catégorie)

Aymen EL GDAH Champion de Bourgogne/ 3ème BCF

Yacine NAGARA Vice Champion de Bourgogne/3ème BFC

Roméo BOGGIO 3ème Bourgogne/5ème BFC



Catégorie Minimes



Assia SAFI Championne BFC/qualifiée Coupe de France

Candice CARILLON, vice Championne BFC/qualifiée Coupe de France

Thomas PORTRAT 5ème BCF

Tout les 3 sélectionnés coupe de France par équipes de Département



Candice 3ème Coupe du jeune Commissaire Sportif BFC



Catégorie Cadets



Maeva HUGUENIN 3ème BCF 1ère Division/ qualifiée France cadets 1ère Division

Sarah PETIT 5ème BFC 1ère Div/ Championne BFC 2ème Div/qualifiée France 2ème Div.

Daniel SOLOMONYAN 3ème BFC 1ère Div/ qualifié France 1ère Div/Champion BFC Espoirs/qualifié France Espoir

Mathieu BERBIGET champion BFC Espoirs/qualifié France Espoirs



Clarisse CARILLON, Championne BFC Cadets 1ère Div, qualifiée France 1ère Division

Championne de France par équipes avec l’AJBD2125.



Catégorie Juniors



Hélène NASR, Championne BFC Juniors 1ère Div, qualifiée France Juniors 1ère Div.

Clarisse CARILLON vice Championne BFC Juniors 1ère Div./France 1ère Div.(AJBD2125)

Alice CARILLON vice Championne BFC Juniors 1ère Div./France 1ère Div. (AJBD2125)

Laura PERONET 3ème BFC Juniors 1ère Div

Chloé DEPLANCHON 3ème BFC Juniors 1ère Div

Catégorie Seniors



Laura PERONET Championne BFC seniors 1ère Div/qualif France 1ère Div.(pour la 3ème fois)

Amelie BODIMBOURG Vice Championne seniors 1ère Div/qualif France 2ème Div.

Mathis RAHA Vice Champion seniors 1ère Div/7ème France 2ème Div.

Hélène NASR 5ème BFC Séniors/qualif France 3ème Div.

Alice CARILLON 3ème BFC seniors 1ère Div/qualif France 2ème Div.(AJBD2125)

Catégorie Vétérans



Christophe CHARDIN 3ème France Vétérans

Jérome RION 3ème France Vétérans/3ème Cht Europe Vétérans

Manu MICALI 7ème Cht Europe Vétérans

Manu et Jérome sont en préparation pour le Championnat du Monde Vétérans à la fin du mois à ABU DHABI.