AVIS DE DECES - Madame Gisèle MOISSON née CANALE

CHALON-SUR-SAÔNE



Michel, son époux ;

Sylvie et Jean-Christophe ZANGA,

Daniel et Valérie GOUDARD,

André GOUDARD et Nathalie,

Patricia GOUDARD,

Yvette GOUDARD,

Sandrine et Thierry GEOFFROY,

Sévérine GOUDARD,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères et sœurs ;

les familles MOISSON et CANALE,

ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle MOISSON

née CANALE

survenu le 19 octobre à l'âge de 76 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 25 octobre 2023 à 14 heures en l'église du Sacré-Cœur de Chalon-sur-Saône, suivie de la crémation dans l'intimité familiale.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.