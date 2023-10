AVIS DE DECES - Madame Paulette Blanche LE MOULEC née REMY

GIVRY - JULLY-LÈS-BUXY - AVON - LA CHARMÉE - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Nadine et Guy Donet,

Christine et Jean-François Camus,

ses enfants ;

Yannick et Laticia,

Cyril,

Aurélie,

Gaëlle,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette Blanche LE MOULEC

née REMY

survenu à l'âge de 90 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 27 octobre 2023 à 10h30 en l'église de Givry.

Fleurs artificielles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Emile

son époux, décédé en 2000, et remercie le personnel de la résidence des 4 saisons à Sainte-Hélène pour leurs bons soins.