AVIS DE DECES - Madame Henriette PRUDENT née BON

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Roger,

son époux ;

Roland et Marie-Christine,

Marie-Madeleine et son ami ;

ses enfants ;

Séverine et Sébastien et leurs amis ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Henriette PRUDENT

née BON

survenu le 23 octobre 2023,

à 97 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 26 octobre 2023 à 14h30, en l'église de Saint-Germain-Du-Bois.

Henriette repose à la chambre funéraire de Saint-Germain-Du-Bois.

Condoléances sur registre.