Travaux de mise à 2 × 2 voies de la RCEA entre Ciry-le-Noble et Génelard

Les 30 et 31 octobre.

D’importants travaux portant sur la mise à 2x2 voies de la RCEA entre Ciry-le-Noble et Génelard ont été réalisés depuis mi-2022.

Des travaux impactant la bretelle de sortie RCEA de l’échangeur de Rozelay à Ciry-le- Noble (échangeur n°16 – direction Paray-Le-Monial) seront effectués les 30 et 31 octobre 2023 et nécessitent sa fermeture pendant les deux jours. La voie communale de Montbouton qui relie Rozelay au centre de Ciry-le-Noble sera également fermée au niveau du pont sous la RCEA.

En conséquence, durant ces deux jours de coupures, les usagers de la RCEA sens Chalon- sur-Saône → Paray-le-Monial, désirant sortir à Rozelay seront invités à sortir en amont, à l’échangeur de Coëre direction Sanvignes-les-Mines pour rejoindre leur destination. Les usagers de Roselay désirant se diriger vers Montceau-Les-Mines et Chalon sont invités à accéder à la RCEA au diffuseur de Coëre via la RD 250 et la RD 230.

Il est demandé aux usagers de respecter la signalisation temporaire, les limitations de vitesse et de rester prudent dans la traversée du chantier en prêtant particulièrement attention aux entrées/sorties de véhicules.