Une centaine de néo Saône et Loiriens accueillis par le département

Fidèle à la réputation de convivialité de la Saône-et-Loire, territoire où il fait bon vivre, la Vice-Présidente en charge du tourisme et de l’attractivité Elisabeth Roblot ainsi que les équipes du Département ont souhaité dédier un temps d’accueil, de rencontre et d’échange spécifique à toutes celles et ceux qui ont fait le choix de s’y installer.



Lors de ce premier rendez-vous qui en préfigure d’autres à venir, presque 100 personnes, tous profils et âges confondus, ont fait le déplacement au siège du Département de Saône-et-Loire pour découvrir les nombreuses facettes et atouts de leur territoire d’accueil. Qu’ils viennent de métropoles comme Paris ou Lyon, du Nord ou du Sud de la France, qu’ils soient en famille, jeunes actifs ou retraités, les nouveaux arrivants aux profils variés étaient ravis de découvrir tout ce qui fait, au quotidien, l’attractivité de la Saône-et-Loire. Vie associative, sportive dense et éclectique, accès aux services publics essentiels (collèges, santé avec la présentation de l’initiative du Centre départemental de Santé, PMI), activités touristiques et culturelles (6 sites culturels propriété du Département) chacun a pu échanger et repartir avec des conseils, informations utiles et idées d’activités grâce aux 6 stands mis en place pour l’occasion et à la quinzaine d’agents de ces différents secteurs mobilisés pour les accueillir et faciliter leur nouvelle vie en Saône-et-Loire.

Cette journée inédite d’accueil, avec ce premier format au Département, s’inscrit dans une démarche d’attractivité globale de la collectivité pour attirer de nouveaux habitants sur son territoire, qui présente tous les atouts pour de nouveaux profils. Accessibilité du territoire particulièrement bien desservi avec deux gares TGV, grands espaces verts pour répondre aux aspirations de nature et de plein air, compromis idéal entre ville et campagne, dynamisme économique et culturel, la Saône-et-Loire, idéalement localisée en Bourgogne du Sud séduit de plus en plus. Le Département poursuivra cette année, au moyen de campagnes de communication, de présence à des salons dédiés au changement de vie, à l’accompagnement des personnes désireuses de s’installer en Saône-et-Loire le développement de sa politique d’attractivité. L’objectif : donner toujours plus envie de vivre ici, et apporter tous les gages d’une qualité de vie sur place.