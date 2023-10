MHE - Maladie hémorragique épizootique - Levée des mesures de restriction de mouvement liées aux 2 foyers Suisse infirmés

Les mesures de restriction des mouvements liées à ces 2 foyers Suisse sont donc levées à la date du 24 octobre 2023.

Une unique zone réglementée est maintenue en France dans le sud ouest, laquelle s’étend progressivement vers le nord-est en lien avec des foyers détectés dans le Tarn (81) et l’Aude (11) :

Pour rappel, la MHE est une maladie à virus transmise exclusivement par des insectes piqueurs (Culicoïdes), qui affecte les ruminants sauvages et domestiques : les bovins et dans une moindre mesure les ovins et caprins. Les cas cliniques de la maladie se manifestent par l’hyperthermie (fièvre), des difficultés respiratoires, des œdèmes de la face et de l’encolure, de l’hypersalivation, des boiteries. Les ovins et caprins sont réceptifs au virus mais ne présentent

pas de signes cliniques. Les symptômes sont similaires à ceux de la fièvre catarrhale ovine (FCO). Pour rappel, la MHE, comme la FCO, n’est pas transmissible à l’homme.

Cette maladie, qui circule depuis fin 2022 en Espagne, a été détectée dans le sud ouest de la France fin septembre 2023. Son classement au titre de la réglementation européenne :

- impose la déclaration des foyers à la commission européenne (et donc obligation pour les éleveurs de déclarer les suspicions et les cas à leur vétérinaire sanitaire) ;

- impacte les échanges intra-communautaires de bovins : aucun animal prévu au départ vers un autre État membre de l'UE ne doit provenir d'une exploitation ou centre de rassemblement situé dans la zone réglementée s’il ne respecte pas les exigences imposées par le pays de destination. L’Italie a notamment donné son accord à la réouverture de son marché sous réserve du respect d’un protocole sanitaire pour les animaux issus de la zone réglementée (désinsectisation des animaux avant départ au moins 14 jours puis dépistage PCR à partir du 15ème jour avec résultat négatif) ;

- entraîne des contraintes de mouvements sur le territoire national entre la zone indemne et la zone réglementée dans le but de préserver les échanges sans contraintes à partir de la zone indemne.

Certaines destinations vers les pays tiers font également l’objet de restrictions (cas notamment du marché algérien toujours fermé à la date du 23 octobre 2023).

En conséquence, un éleveur situé en zone indemne est tenu de s’assurer que les animaux qu’il envisage d’introduire dans son cheptel répondent à ces conditions.

Pour toute information complémentaire sur la mise en œuvre de ces mesures, vous pouvez contacter la Direction Départementale de la Protection des Populations de Saône-et-Loire (service santé, protection animales et environnement) au :

03 85 22 57 00 ou ddpp-spae@saone-et-loire.gouv.fr.