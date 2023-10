"Enfin un référent déontologue au gouvernement" plaide la députée Cécile Untermaier

Enfin un référent déontologue au Gouvernement ?

Cécile Untermaier vient de demander par une lettre adressée à la Première ministre, la création d'un déontologue au Gouvernement. La déontologie occupe une place grandissante dans le débat public. Son rôle dans la bonne marche des institutions et la protection des élus est désormais largement reconnu. L'Assemblée nationale comme le Sénat ont créé leur propre service de déontologie, en plus des missions confiées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Dernièrement, la Présidence de la République a annoncé la mise en place d’un référent déontologue pour ses agents. Le moment est venu pour le Gouvernement d'encourager ce mouvement vertueux en se dotant d'un référent déontologue. Loin d'instaurer une tyrannie du contrôle, la déontologie, qui œuvre dans la prévention et la diffusion d'une culture évitant les conflits d'intérêts, participe au renforcement du lien de confiance entre les citoyens et les gouvernants.