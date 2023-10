La CAPEB Saône et Loire donne naissance à la « Maison de l’Artisanat » à Chalon sur Saône

La CAPEB 71, implantée à Chalon-sur-Saône depuis 2000 a développé tout au long de ces années de nombreux services pour ses adhérents : juridique, formation, technique, aide à la gestion, partenariats … Elle organise également très régulièrement des évènements et soirées d’information, débats, permanences ... L’an dernier, elle a créé « StartBÂT » un service innovant d ‘accompagnement à la création d’entreprises dans le bâtiment et début octobre, elle a lancé, avec ses partenaires des CAPEB de Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est un nouveau site : formation-batiment.fr, qui va lui permettre de promouvoir et développer plus fortement encore son activité formation.



Avec 9 collaborateurs permanents au service de 1250 adhérents, ses locaux actuels étaient devenus trop exigus et la CAPEB 71 avait besoin de s’agrandir.

C’est désormais chose faite et les nouveaux locaux de la CAPEB 71, qui s’étendent sur deux niveaux représentants 450 m2, vont offrir de nouvelles perspectives. La CAPEB 71 dispose désormais de 3 salles de réunions – formation. Une très grande salle accueillera notamment les Conseils d’Administration et les grands événements. Les deux autres salles, dont une entièrement équipée pour les visio-conférences permettront l’organisation d’ateliers et de formation. Les stagiaires, artisans, conjoints, salariés bénéficieront ainsi d’espaces confortables et conviviaux.



A noter que la CAPEB 71 a tenu à rendre hommage à de grands défenseurs de l’artisanat en baptisant ses salles « Armand GONNEAUD » (Président CAPEB 71 de 1998 à 2006), « Marc NECTOUX » (Vice-président CAPEB 71 de 2002 à 2006) et « Marcel LECOEUR » (Président national et fondateur de la CAPEB en 1946).

La CAPEB 71 a aussi créé de nouveaux bureaux pour ses collaborateurs pour leur permettre de recevoir les adhérents dans des conditions optimales. La CAPEB 71 mettra aussi à disposition de ses partenaires (avocats, assureurs, experts …) un bureau dédié qui leur permettra de recevoir et de conseiller les entreprises.

Mais ce n’est pas tout… Dans le souci de renforcer la structuration de l’artisanat, la CAPEB 71, qui accueillait déjà le siège de l’U2P 71 (Union des Entreprises de Proximité), accueillera également le syndicat de la Boulangerie (UDB 71) et celui des coiffeurs (UNEC 71) de Saône-et-Loire, en attendant l’arrivée d’autres organisations. Le siège de la CAPEB 71 devient donc un lieu fédérateur des syndicats de l’artisanat et des indépendants en Saône-et-Loire qui s’appellera désormais tout naturellement la « Maison de l’Artisanat 71 » et qui donne encore plus de résonnance au slogan de la CAPEB : « Plus forts ensemble ».

De nombreux invités et personnalités ont fait l’amitié et l’honneur d’assister à cet évènement et notamment M. Olivier TAINTURIER (Sous-préfet de Chalon-Sur-Saône), M. Louis MARGUERITTE (Député), Mme Cécile UNTERMAIER (Députée), M. Rémy REBEYROTTE (Député), M. Sébastien MARTIN (Président du Grand Chalon), M. Gilles PLATRET (Maire de Chalon-Sur-Saône), M. Jean-Philippe BOYER (Président Chambre de Métiers 71), M. Olivier DUBOIS (Colonel au Groupement de Gendarmerie 71) et M. Francis VOELIN (Président CAPEB Bourgogne Franche-Comté).

La CAPEB 71 remercie très chaleureusement tous les bénévoles et toutes les entreprises qui ont contribué à l’aménagement et aux travaux de ce nouveau siège social destiné à donner une nouvelle dimension au syndicalisme artisanal en Saône-et-Loire.