GOLF - Nolhan Taton premier à inscrire son nom au palmarès de la coupe Aquilus-MMA

Une nouvelle compétition inscrite au calendrier golfique chalonnais, née de la fusion de la coupe Aquilus Piscines et Spas et de la coupe MMA M2H Solutions. Vainqueur de la coupe Aquilus Piscines et Spas en 2022 en compagnie de son camarade Hugo Ressiguié, l’élève de la section sport étude golf du lycée Emiland Gauthey a récidivé cette année en individuel en survolant l’épreuve disputée en stableford.

Sept coups d’avance…

Le licencié du Golf du Lac d’Annecy a rendu une carte de 76, soit 5 au dessus du par. Suffisant pour dominer largement l’adversité du jour, et plus particulièrement le Montchaninois Patrice Renaud, handicapé notamment par trois doubles bogeys, et qui termine à sept coups.

Au total, c’est une soixantaine de joueurs, représentant bien évidemment le Golf de la Roseraie mais également, outre les golfs précités, ceux du Gouverneur, de Mâcon La Salle, et de Montceau, qui était en lice en cette belle journée automnale. De quoi satisfaire les deux co-organisateurs de la compétition Eric Santioni, le constructeur de piscines et installateur de spas san-rémois, et Fédéri Maurin, l’assureur chalonnais, présents à la remise des prix animée par le vice-président Pierre Guyon, lequel n’a pas manqué de proclamer les résultats.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Lucie Martino (Chalon) 23 ; net : 1. Lucie Martino (Chalon) 38.

2e série dames : brut : 1. Françoise Perier (Chalon) 16 ; net : 1. Françoise Perier (Chalon) 36.

3e série dames : brut : 1. Françoise Créchet (Chalon) 6; net : 1. Lucia Bonadei (Chalon) 34.

1re série messieurs : brut : 1. Nolhan Taton (Lac d’Annecy) 31, 2. Patrice Renaud (Avoise) 24 ; net : 1. Nolhan Taton (Lac d’Annecy) 42, 2. Patrice Renaud (Avoise) 34.

2e série messieurs : brut : 1. Fabrice Pelletrat (Bourgogne-Franche-Comté) 20 ; net : 1. Pascal Roze (Chalon) 37, 2. Jean-Paul Forin (Chalon) 37, 3. Fabrice Pelletrat (Bourgogne-Franche-Comté) 37, 4. Frédéric Raymond (Chalon) 37, 5. Sébastien Revoirard (Bourgogne-Franche-Comté) 36, 6. Pierre Guyon (Chalon) 34, 7. Anthony Laulognon (Chalon) 33.

3e série messieurs : brut : 1. Sébastien Pourette (Mâcon) 8 ; net : 1. Sébastien Pourette (Mâcon) 33, 2. Philippe Nollot (Chalon) 33.

4e série messieurs : brut : 1. André Dugenest (Chalon) 11 ; net : 1. Laurent Danon (Gouverneur) 40.

Gabriel-Henri THEULOT