Chalon à l’international : BRIO MANUFACTURE expose son savoir-faire d’exception au Salon International du Patrimoine Culturel à Paris

Du 2 au 5 novembre, Brio Manufacture, entreprise de ferronnerie d’Art et restauration du Patrimoine en Saône-et-Loire, figure parmi quelque 300 exposants de ce rendez-vous international, unique en son genre.

Le Salon International du Patrimoine Culturel est une véritable vitrine pour la valorisation des talents. Chaque année, il accueille plus de 300 exposants et 20 000 visiteurs – grand public comme professionnels –, pendant 4 jours au Carrousel du Louvre à Paris.

En un mot, c’est un rendez-vous de références des métiers d’Art et du patrimoine matériel ou immatériel.

En 2022, pour sa 27e édition, le Salon a sélectionné 322 exposants : 8 pays y sont représentés et 12 régions françaises… dont la Bourgogne !

L’esprit haut de gamme de Brio Manufacture

Située au cœur de la Bourgogne, en Saône-et-Loire, Brio Manufacture s’est forgé une solide réputation dans la ferronnerie d’Art et la restauration du Patrimoine.

Il faut dire qu’elle se distingue par un atout, et pas des moindres : Alban Bazatte, codirigeant avec Stéphane Diotallevi, est Meilleur Ouvrier de France en ferronnerie d’art. « MOF », un cercle restreint, garant d’un savoir-faire ancestral et d’excellence. Il partage avec Stéphane la passion du travail haut de gamme. « Toutes nos réalisations sont façonnées manuellement. Nous travaillons tous les types de métaux, mais également la feuille d’or, le cuivre et l’argent. »

Preuve de ce savoir-faire d’exception, les chantiers exigeants qui leur sont confiés. Citons parmi ceux en cours la restauration de la grille du portail du lycée La Martinière à Lyon, site historique classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, autrefois « La Martinière des jeunes filles ».

