Concert de musique baroque dans les écuries du château de Saint-Germain-les-Buxy

Les écuries du château de Saint-Germain

3 rue de l'église

71390 Saint-Germain-lès-Buxy



Concert de musique baroque

dimanche 12 novembre 2023 à 16h

accueil à partir de 15H30

Un verre sera offert après le concert



Ensemble R'nB

Oeuvres de Kapsberger, Frescobaldi, Strozzi, Scarani.

Violon, alto, clavecin, viole de gambe, théorbe, archiluth, guitare renaissance et percussions. Ténor, Soprano.

Tarif plein 12 euros / tarif réduit 6 euros

Réservations : 06 18 07 71 57 / contact@latoursaintnicolas.fr / www.latoursaintnicolas.fr

Informations : 06 33 89 05 69 (château de Saint-Germain)



Imprégnez-vous des rythmiques dansantes et tourments amoureux faisant les plus grands succès populaires de l'Italie au XVIIème siècle.

L'Ensemble Renaissance and Baroque, basé à Chalon-sur-Saône, cherche à faire connaître la musique ancienne, en l'interprétant de la manière la plus renseignée possible. L'interprétation de ces oeuvres, parfois oubliées voire méconnues, donne aussi de la visibilité à des instruments disparus. Les techniques et esthétiques des périodes Renaissance et Baroque sont ainsi remises au goût du jour. L'organisation de l'Ensemble R'nB permet aussi à des musiciens et chanteurs en formation d'intégrer un ensemble à géométrie variable, lors de concerts et de sessions d'enregistrement.



C'est la 9ème édition du Festival De la Plaine au Coteau, consacré aux musiques anciennes. Créé en 2013, par une poignée d'amateurs de musiques anciennes, le festival a pour objectif de faire venir la culture au coeur des territoires , en mettant en valeur le patrimoine bâti rural, trop souvent négligé au profit de lieux plus connus.



Crédit photo : Ensemble R'nB